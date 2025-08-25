Antena 3 LogoAntena3
Manu y Rosa encaran un récord histórico: el duelo más longevo de Pasapalabra

La actual pareja de concursantes llegará a los 200 programas consiguiendo superar el récord de longevidad, establecido en 197 programas por Rafa y Orestes.

Manu y Rosa en Pasapalabra

Alberto Mendo
Publicado:

Pasapalabra podría vivir muy pronto un día histórico gracias a Manu y a Rosa. Los dos concursantes luchan cada tarde, de lunes a viernes a las 20:00 horas, con mucha tenacidad en El Rosco para conquistar el bote, que ya ha superado los 2 millones de euros. El premio, de momento, se les resiste. Sin embargo, eso podría dar pie a otro hito en los próximos días.

Manu y Rosa están a punto de convertirse en la pareja más longeva en la historia de Pasapalabra. Les queda muy poco para alcanzar el récord de 197 programas que establecieron Rafa Castaño y Orestes Barbero, una marca establecida en esa cifra cuando el sevillano conquistó el bote más alto jamás conquistado en el concurso, 2.272.000 euros.

Rafa Castaño gana 2.272.000 euros en ‘El Rosco’, el mayor bote en la historia de ‘Pasapalabra’
La pareja que cada día aporta más tensión al rosco de Pasapalabra y que lucha por obtener el bote de más de 2.000.000 de euros va a marcar un récord histórico en la historia del programa convirtiéndose en la pareja más longeva.

En la estadística, hace tiempo que Manu, que ya ha protagonizado más de 300 programas, y Rosa, que roza el bicentenario, entraron en el podio de parejas más longevas de Pasapalabra. Escalaron al tercer puesto al superar los 102 duelos entre Orestes y Jaime Conde, y subieron al segundo lugar cuando rebasaron los 157 entre Óscar y Moisés Laguardia. Ahora parece cuestión de días que también sobrepasen los 197 de Rafa y Orestes y escriban su propio récord histórico.

