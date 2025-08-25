Antena 3 LogoAntena3
Hablamos con el fiscal delegado de medio ambiente en Málaga, Fernando Benítez: “Los incendios intencionados son una mínima parte, la mayoría son imprudencias”

Tras la polémica de protocolos en los incendios que asolan España en Espejo Público hemos hablado en directo con Fernando Benítez, fiscal delegado de medio ambiente en Málaga.

Fiscal Medio Ambiente

María Martín
Fernando Benítez, delegado de medio ambiente en Málaga, ha ofrecido un análisis sobre la ola de incendios que azota el país. Destaca que la mayoría de los incendios no son intencionados sino el resultado de “imprudencias”. Ha subrayado que, según la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, el 68,79% de los incendios son causados por imprudencias, mientras que solo el 23,80% son provocados de forma intencionada. Dentro de estos últimos, ha señalado que "una mínima parte corresponden a pirómanos", personas que tienen un problema de control de impulsos y provocan los fuegos "por el simple placer de disfrutar con ellos".

"Intratables e imposibles de extinguir"

El delegado ha alertado sobre la gravedad de la situación, afirmando que los incendios de este año son "intratables e imposibles de extinguir". Aunque los incendios intencionados siguen siendo una parte minoritaria, Benítez ha reconocido que las condiciones climáticas extremas, como “las lluvias de primavera y el calor de junio, junto con el abandono del monte", han favorecido la propagación de los fuegos, volviendo la tarea de apagarlos mucho más compleja. "Este fenómeno lo venimos observando desde hace años, y ya sabíamos que este verano podía ser especialmente complicado", apunta en Espejo Público.

En cuanto a las detenciones, Benítez explica que este verano se han registrado 43 arrestos relacionados con incendios, una cifra similar a años anteriores. "La gran mayoría de los detenidos son imprudentes, no hay ninguna diferencia respecto a otros años", afirmó. Sin embargo, la memoria de la Fiscalía también revela un descenso en las detenciones en comparación con 2023, cuando hubo 402 personas arrestadas, y 2022, cuando la cifra alcanzó las 422.

"El incendiario imprudente no es el incendiario reincidente, nunca reincide"

Benítez critica el retraso en los procesos judiciales relacionados con los incendios forestales. "La falta de medios para llevar a juicio estos casos en un plazo razonable desvirtúa mucho la realidad", explica. Además, añade que "el incendiario imprudente no es el incendiario reincidente, nunca reincide".

