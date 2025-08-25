Publicidad
El Hormiguero
Alaska habla sin tapujos sobre sus operaciones estéticas y cómo han marcado su imagen pública
La cantante se abrió por completo y detallo cuáles han sido sus retoques estéticos.
Alaska visitó El Hormiguero para presentar su serie documental, en la que repasa momentos clave de su vida y su carrera como icono de la cultura pop española.
En el programa, la cantante habló sobre sus operaciones estéticas y confesó que, cuando era joven, deseaba no desarrollar pecho, aunque con los años cambió de opinión.