Alaska se sincera sobre sus operaciones estéticas: "Para mí es crearte y construírte"

Alaska habla sin tapujos sobre sus operaciones estéticas y cómo han marcado su imagen pública

La cantante se abrió por completo y detallo cuáles han sido sus retoques estéticos.

Alaska visitó El Hormiguero para presentar su serie documental, en la que repasa momentos clave de su vida y su carrera como icono de la cultura pop española.

En el programa, la cantante habló sobre sus operaciones estéticas y confesó que, cuando era joven, deseaba no desarrollar pecho, aunque con los años cambió de opinión.

