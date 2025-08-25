La postura de Alaska sobre las drogas: “Nunca me interesaron”

La visita de Alaska a El Hormiguero fue una celebración de su legado artístico y creatividad. Entre risas y confidencias, la cantante habló de sus proyectos actuales y recordó momentos clave de su trayectoria.

Pablo Motos le preguntó por su relación con las drogas durante la movida madrileña. Alaska reconoció haberlas probado, pero aseguró que nunca le llamaron la atención. Sin embargo, confesó que su experiencia con LSD le llevó a reflexionar sobre la posibilidad de ser madre.