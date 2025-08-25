Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 25 de agosto

Nerea Rodríguez se lleva el aplauso de Rosa en el ¿Dónde Están?: “Me lo has dado hecho”

La invitada ha hecho un arranque del panel tan espectacular que Rosa ha compartido el mérito de resolverlo y Roberto Leal ha destacado su jugada.

Nerea Rodríguez se lleva el aplauso de Rosa en el ¿Dónde Están?: “Me lo has dado hecho”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Sólo algunos invitados conocen la euforia que supone resolver un panel del ¿Dónde Están?, la prueba de Pasapalabra más exigente con la memoria. En este programa, Rosa ha hecho pleno en su primer turno, pero ha querido compartir ese mérito con Nerea Rodríguez.

Las opciones de este ¿Dónde Están? han hecho un guiño a Star Wars con dos de sus personajes: Yoda, elegido por Rosa, y Chewbacca. “No he visto nunca esas películas, es fuertísimo”, ha reconocido Nerea. Sin embargo, no ha sido obstáculo para que haya dejado a todos maravillados con su arranque, enlazando cinco respuestas.

Rosa ha cogido el relevo y ha dejado resuelto el panel. Lo primero que ha hecho es dedicar un aplauso a la cantante y reconocer: “Me lo has dado hecho”. ¡Dale al play y descúbrelo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Alaska habla sobre su relación con las drogas: "Nunca me interesaron"

La postura de Alaska sobre las drogas: “Nunca me interesaron”

Alaska se sincera sobre sus operaciones estéticas: "Para mí es crearte y construírte"

Alaska habla sin tapujos sobre sus operaciones estéticas y cómo han marcado su imagen pública

El Hormiguero vuelve más fuerte que nunca: el próximo lunes, nueva temporada

El Hormiguero vuelve más fuerte que nunca: el próximo lunes, nueva temporada

Manu y Rosa en Pasapalabra
De lunes a viernes a las 20:00

Manu y Rosa encaran un récord histórico: el duelo más longevo de Pasapalabra

Rosa se la juega en El Rosco con una respuesta con trampa: “Vamos a probar”
El Rosco | 25 de agosto

Rosa se la juega en El Rosco con una respuesta con trampa: “Vamos a probar”

Nerea Rodríguez se lleva el aplauso de Rosa en el ¿Dónde Están?: “Me lo has dado hecho”
Mejores momentos | 25 de agosto

Nerea Rodríguez se lleva el aplauso de Rosa en el ¿Dónde Están?: “Me lo has dado hecho”

La invitada ha hecho un arranque del panel tan espectacular que Rosa ha compartido el mérito de resolverlo y Roberto Leal ha destacado su jugada.

¿Estrategia o fanfarronada? Poty termina presumiendo de victoria en la Pista
Mejores momentos | 25 de agosto

¿Estrategia o fanfarronada? Poty termina presumiendo de victoria en la Pista

Poty ha ido pasando del amor al odio por Pasapalabra al ver que se le resistía la canción, pero ha terminado acertando y bailando con Lydia Valentín.

Manu aprovecha el lío de Rosa con Fito & Fitipaldis para firmar pleno en La Pista

Manu aprovecha el lío de Rosa con Fito & Fitipaldis para firmar pleno en La Pista

El lunes, nueva temporada de Y ahora Sonsoles

El próximo lunes, arranca la cuarta temporada de Y ahora Sonsoles en Antena 3

impuestos

Los jóvenes españoles no quieren pagar impuestos: "No me parece lógico ni lícito trabajar 7 meses para pagar impuestos"

Publicidad