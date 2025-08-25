Nerea Rodríguez se lleva el aplauso de Rosa en el ¿Dónde Están?: “Me lo has dado hecho”

Sólo algunos invitados conocen la euforia que supone resolver un panel del ¿Dónde Están?, la prueba de Pasapalabra más exigente con la memoria. En este programa, Rosa ha hecho pleno en su primer turno, pero ha querido compartir ese mérito con Nerea Rodríguez.

Las opciones de este ¿Dónde Están? han hecho un guiño a Star Wars con dos de sus personajes: Yoda, elegido por Rosa, y Chewbacca. “No he visto nunca esas películas, es fuertísimo”, ha reconocido Nerea. Sin embargo, no ha sido obstáculo para que haya dejado a todos maravillados con su arranque, enlazando cinco respuestas.

Rosa ha cogido el relevo y ha dejado resuelto el panel. Lo primero que ha hecho es dedicar un aplauso a la cantante y reconocer: “Me lo has dado hecho”. ¡Dale al play y descúbrelo!