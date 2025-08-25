Antena 3 LogoAntena3
Los jóvenes españoles no quieren pagar impuestos: "No me parece lógico ni lícito trabajar 7 meses para pagar impuestos"

Eso de que el Estado se lleve un buen pellizco de la nómina es algo que cada vez gusta menos a los jóvenes españoles. Hay muchos que incluso opinan que viviríamos mejor si no los pagásemos. ¡Abrimos debate!

Marta Requejo
Publicado:

Hay un debate abierto entre los jóvenes de nuestro país ya que muchos se quejan de que el Estado se lleva un buen pellizco de la nómina cada mes.

La gente está empezando a pensar que es mejor no pagar impuestos y que cada uno se gestione lo suyo como quiera.

"Hay servicios necesarios que con lo único que se pueden pagar son impuestos", dice Javier Cortés, testimonio a favor de los impuestos.

Javier Sanz, autónomo asegura que fuera del sistema se estaría mejor: "Todo lo público cada vez funciona peor. Cuando el país tiene la mejor recaudación de la historia y vemos cómo ha sido despilfarrado...". "Yo me autogestionaría", asegura.

Otro testimonio a favor es José Rubio que añade que "se corrijan las desigualdades y los fallos del estado" respecto a la mala gestión del gobierno. ¡Dale al play!

Programas

