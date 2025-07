DIRECTO | Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso: Feijóo le acusa de lucrarse de la prostitución: "¿De qué prostíbulos ha vivido usted?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados "para rendir cuentas y asumir responsabilidades" tras los últimos escándalos que salpican al PSOE. Ha comenzado dejando claro, al igual que el mes de junio en Ferraz, que no va a convocar elecciones porque es "un político limpio".

"No voy a tirar la toalla", ha reiterado en varias ocasiones porque, según el socialista, "unos pocos no pueden manchar al resto pero sí provocan dudas legítimas que deben ser contestadas". Ha asumido su "error" de confiar en José Luis Ábalos y Santos Cerdán, sus dos ex secretarios de Organización. Sin embargo ha aclarado el motivo por el que los eligió: "Lo hice porque estaba convencido de su integridad y compromiso con el PSOE".

Sánchez no accederá a las peticiones de la oposición de convocar elecciones, a pesar de haber considerado la opción, por tres motivos. El primero porque, según sus palabras, es "un político limpio que desconocía las cautelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos".

También porque tiene como objetivo "recuperar la confianza de los grupos parlamentarios" que han apoyado "la acción del Gobierno" desde que comenzó la legislatura. Y finalmente porque "el proyecto político que lidero desde hace años aún no está culminado".

Las medidas anticorrupción

También ha anunciado 15 medidas anticorrupción tras el 'caso Koldo' que afecta a varios exdirigentes socialistas, pero tras su comparecencia confía en renovar el apoyo de sus socios. Ha sido elaborada con la OCDE, y con su socio Sumar. Entre ellas destaca una agencia de Integridad Pública que funcionará de manera independiente para coordinar la lucha contra la corrupción. La idea es reforzar los controles y prevenir riesgos desde dentro de la administración.

Se trabajará con mapas de riesgo e integridad y se usará inteligencia artificial para rastrear datos en la plataforma de contratación pública. De esta manera, se podrán detectar posibles vulnerabilidades o indicios de fraude en los procesos de contratación y en la gestión presupuestaria.

Otra medida importante es que las empresas que quieran contratar con la administración tendrán que cumplir con un sistema de anticorrupción, que busca reducir el riesgo de malas prácticas.

También prevé aprobar una nueva ley de transparencia e integridad, y pedir pactos de integridad para determinados contratos públicos, con el objetivo de monitorizar mejor los procesos de contratación. Todo este paquete de medidas, según Sánchez, supone "la mayor lucha contra la corrupción en décadas en nuestro país".

Una doble comparecencia

Sánchez acudirá a la Cámara Baja para una doble comparecencia: por la mañana ha presentado las medidas y ha dado explicaciones, y esta tarde dará cuenta de las últimas cumbres internacionales a las que ha asistido.

El PSOE confía que esta comparecencia de Sánchez sirva para revivir la legislatura y mantener el apoyo del resto de partidos políticos y tienen el convencimiento de que lograrán el respaldo de sus socios parlamentarios pese a que algunos apuntan la posibilidad de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Partidos como Sumar consideran que la respuesta dada hasta ahora ha sido insuficiente.

La nueva portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado a los socios del Gobierno de ser "colaboracionistas de la corrupción", y ante la posibilidad de presentar una moción de censura ha señalado que su partido está expectante en ver qué ocurre hoy.

El PP volverá a hablar con los partidos políticos

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, asegura que tras la comparecencia de hoy de Pedro Sánchez en el Congreso volverán a contactar con los partidos políticos para conocer su posición ya que algunos avanzaron que tomarían decisiones después de hoy.

Sin embargo, la socialista y recién elegida portavoz, Montse Mínguez, ha asegurado que las medidas anticorrupción que se anunciarán les "reconfortarán".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.