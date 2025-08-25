Sergio Pérez, sobre el nuevo mensaje de Miguel Bosé de los incendios: "Que ponga freno a su lengua de vez en cuando"

España atraviesa ya tercera semana consecutiva de incendios. Este mes se han calcinado más de 350.000 hectáreas, obligando al desalojo de decenas de miles de personas. Las provincias de Ourense, Zamora, Cáceres o León han sido las más castigadas. Ésta última se encuentra en alerta tras la activación de dos nuevos focos este domingo.

El cantante Miguel Bosé ha arremetido contra los culpables en un comunicado que no ha dejado indiferente a nadie, textualmente decía: "No sé por dónde empezar, no encuentro palabras que estén a la altura de poder aliviar, reconfortar y traer paz y sosiego a tantas miles de personas que lo han perdido todo en todos y cada uno de los incendios (…) Sabemos bien quiénes son los criminales responsables (…) Son los de siempre. Los mismos cobardes y psicópatas qué han abandonado a la gente en medio de danas, apagones, volcanes, violencia callejera, y que sólo saben chacar al ciudadano, humillándole, creándole pobreza y robándoselo todo. Llevar ante la justicia a todos los responsables de tanta miseria (…) es la prioridad que tenemos que exigirle, a quienes estén dispuestos a recuperar nuestro país, a devolverle su identidad y su grandeza".

"Tener que escuchar estas gilipolleces de un artista"

Unas declaraciones que han sido comentadas en el plató de Espejo Público por sus colaboradores. Por un lado, el periodista Sergio Pérez ha reconocido que: "No me gusta que cada vez que pasa algo, tengamos que escuchar estas gilipolleces de un artista. Creo que lo hace adrede. Politiza todo, creo que lo hace para hacer ruido, no piensa ni lo que dice".

Al periodista le sorprende que una persona que "le ha dado tanta caña al país", se preocupe tanto por temas nacionales, y pide que: "Ponga freno a su lengua de vez en cuando".

"El lenguaje igual no es el correcto"

A lo que la periodista Lorena Vázquez ha contestado: "Creo que Miguel Bosé lleva bastante tiempo opinando sobre lo que quiere, y hay muchas veces que queremos que nuestros artistas se mojen. Miguel Bosé sí que es verdad que recibió críticas por mostrarse dudoso en la pandemia de que existiera el virus. Es verdad que el lenguaje igual no es el correcto".

