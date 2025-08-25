Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Actriz

Muere Verónica Echegui a los 42 años

La actriz Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años.

Verónica Echegui

Muere Verónica Echegui a los 42 años | EFE

Publicidad

Beatriz García
Publicado:

La actriz Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años de Madrid, según ha confirmado la Unión de Actores y Actrices en su cuenta de X. La colaboradora de Espejo Público Lorena Vázquez ha confirmado que sufría una enfermedad y que se encontraba ingresada en el Hospital 12 de Octubre.

La madrileña se popularizó por su papel en la película 'Yo soy la Juani' en 2006 y en 2022 fue galardonada con un premio Goya al mejor cortometraje de ficción por 'Tótem Loba'. Con una carrera de casi veinte años, Echegui se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del cine español. Su debut en 'Yo soy la Juani' le valió una nominación al Goya como mejor actriz revelación. Posteriormente, volvió a ser candidata al galardón en otras ocasiones gracias a sus interpretaciones en 'El patio de mi cárcel', 'Katmandú, un espejo en el cielo' y 'Explota Explota'. Su mayor reconocimiento llegó como directora y guionista del cortometraje 'Tótem loba', con el que consiguió el Goya.

A lo largo de su trayectoria trabajó en títulos como 'El menor de los males', 'La casa de mi padre', '8 citas', 'Seis puntos sobre Emma', 'Verbo', 'La gran familia española', 'Kamikaze', 'Apaches', 'Historias para no contar' y 'A muerte', este último convertido en su despedida cinematográfica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este lunes el talento y la humildad "enormes" de la actriz Verónica Echegui y se ha declarado impactado por la noticia de su fallecimiento. En un mensaje en X, ha enviado además un sincero abrazo a la familia y amigos de la actriz en estos momentos tan duros. "Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven", ha señalado el jefe del Ejecutivo en su mensaje.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Cientos de personas evacuadas en Castilla y León, mientras Galicia estabiliza los fuegos más devastadores de su historia

Bomberos frente a un incendio

Publicidad

Sociedad

Vista del incendio que permanece activo este domingo en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense)

Última hora de los incendios en España: Protección civil rebaja a 14 los incendios activos de nivel 2 en Castilla y León y alerta sobre el fuego en Garaño que "evoluciona muy desfavorablemente"

Imagen de la Guardia Civil de la detención del supuesto santero

Detenido un santero en Galicia que 'curaba' a sus pacientes con conjuros y relaciones sexuales

Imafen de archivo de uno de los efectivos luchando contra los incendios.

El Seprona rastrea los incendios como crímenes: ya hay 45 detenidos y 133 investigados

Verónica Echegui
Actriz

Muere Verónica Echegui a los 42 años

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, primer día en directo
Encierros

Siete heridos leves, dos de ellos enviados al hospital, en el primer encierro de San Sebastián de los Reyes 2025, en directo

Imagen de Javier Lambán en una rueda de prensa
Publicaciones redes

Aragón denuncia por odio al actor Toni Albá por alegrarse de la muerte de Javier Lambán: "No me alegro nunca de la muerte de alguien, pero haré una excepción”

Se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía y el Ejecutivo asegura que es una forma de garantizar su honor y memoria.

El Hospital Doctor Balmis incorpora un nuevo modelo de microscopio quirúrgico robótico pionero en España para cirugía craneal
Hospital de Valencia

El Hospital Doctor Balmis incorpora un nuevo modelo de microscopio quirúrgico robótico pionero en España para cirugía craneal

La nueva plataforma híbrida de visualización, que ha supuesto una inversión de más de 660.000 euros, mejora la precisión quirúrgica y la efectividad

El vídeo del primer encierro de San Sebastián de Los Reyes 2025

El vídeo del primer encierro de San Sebastián de Los Reyes 2025

Varios bomberos forestales durante una rueda de prensa del comité de empresa del servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad, frente a la Conserjería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Los bomberos forestales de Madrid retoman la huelga indefinida en el periodo del año con mayor peligro de incendios

Hospital de La Gomera

Dos muertos tras ser atropellados por un vehículo que se ha estrellado contra una vivienda en La Gomera

Publicidad