Muere Verónica Echegui a los 42 años

La actriz Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años de Madrid, según ha confirmado la Unión de Actores y Actrices en su cuenta de X. La colaboradora de Espejo Público Lorena Vázquez ha confirmado que sufría una enfermedad y que se encontraba ingresada en el Hospital 12 de Octubre.

La madrileña se popularizó por su papel en la película 'Yo soy la Juani' en 2006 y en 2022 fue galardonada con un premio Goya al mejor cortometraje de ficción por 'Tótem Loba'. Con una carrera de casi veinte años, Echegui se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del cine español. Su debut en 'Yo soy la Juani' le valió una nominación al Goya como mejor actriz revelación. Posteriormente, volvió a ser candidata al galardón en otras ocasiones gracias a sus interpretaciones en 'El patio de mi cárcel', 'Katmandú, un espejo en el cielo' y 'Explota Explota'. Su mayor reconocimiento llegó como directora y guionista del cortometraje 'Tótem loba', con el que consiguió el Goya.

A lo largo de su trayectoria trabajó en títulos como 'El menor de los males', 'La casa de mi padre', '8 citas', 'Seis puntos sobre Emma', 'Verbo', 'La gran familia española', 'Kamikaze', 'Apaches', 'Historias para no contar' y 'A muerte', este último convertido en su despedida cinematográfica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado este lunes el talento y la humildad "enormes" de la actriz Verónica Echegui y se ha declarado impactado por la noticia de su fallecimiento. En un mensaje en X, ha enviado además un sincero abrazo a la familia y amigos de la actriz en estos momentos tan duros. "Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven", ha señalado el jefe del Ejecutivo en su mensaje.

