Manu aprovecha el lío de Rosa con Fito & Fitipaldis para firmar pleno en La Pista

Quizá sea cosa del verano, tal vez estén escuchando más música entre su estudio de palabras para El Rosco, lo cierto es que Manu y de Rosa están mejorando notablemente en La Pista. De hecho, su duelo en este programa de Pasapalabra se ha resuelto a la primera con un éxito de Fito & Fitipaldis.

Los dos concursantes han viajado musicalmente al año 2009 y el primer fragmento ya ha resultado esclarecedor. Rosa, más rápida con el pulsador, parecía tener claro que se trataba de ‘Por la boca vive el pez’, incluso pese a sus dudas con el título entre “muere” o “vive”. Sin embargo, Roberto Leal la ha sorprendido al revelar que había fallado.

Manu, también convencido de que se trataba del grupo liderado por Fito Cabrales, ha conseguido llegar al estribillo de otra de sus canciones… y ha acertado. El presentador ha confirmado los cinco segundos para el madrileño, a la vez que se ha mostrado comprensivo con el lío de Rosa: “Suele pasar”. ¡Revívelo en el vídeo!