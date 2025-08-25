¿Héroe o pirómano? Un acusado de provocar un incendio forestal es defendido por sus vecinos: “hicimos lo que teníamos que hacer, salvar casas y vidas”

¿Héroe o pirómano? Los vecinos de Isidro, imputado por ser el principal sospechoso de provocar un incendio en la localidad de Petín, Ourense, tienen clara la respuesta: “La duda solo la tiene quien no estuvo. Quienes estuvimos no tenemos ninguna duda”. El detenido, un hombre de 61 años, fue defendido por más de 200 vecinos a la salida de los juzgados. El juez lo ha dejado en libertad, pero tendrá que asistir al juzgado cada 15 días hasta que se resuelva la causa.

"Cuando no hay medios, lo importante es salvar vidas"

Isidro no quiere hablar del asunto por el proceso judicial en el que se encuentra inmerso. Hoy en Espejo Público hemos hablado con uno de sus vecinos. “Estuvimos tres días de un lado para otro para salvar casas y salvar vecinos”, asegura Javier, que denuncia la falta de medios. “Cuando los medios son muchos y el protocolo está escrito, se puede seguir. Cuando no hay luz, cuando no hay internet, cuando no hay medios, lo importante es salvar vidas”, ha explicado en Espejo Público.

“Es una medida fundamental, pero irresponsable si no se autoriza”

Paco Castañares, exdirector general de Medio Ambiente de Extremadura, ha apuntado que esta medida “es fundamental para salvar el pueblo, pero es irresponsable desde el punto de vista de la globalidad del incendio”. Castañares ha recordado que los incendios forestales tienen un director de extinción que tiene que autorizar este tipo de operaciones para evitar peligros adicionales. “Yo estoy seguro de que, si cada vez que se hace un cortafuegos, hubiera que sancionar a todos los vecinos, las cárceles de España no llegarían para meter a todos”, ha concluido Javier, el vecino de Isidro.

