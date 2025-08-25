No te lo pierdas
El Hormiguero vuelve más fuerte que nunca: el próximo lunes, nueva temporada
El programa más esperado de la televisión comenzará una nueva temporada el 1 de septiembre.
El fin del verano y la vuelta a la rutina han llegado, y que mejor manera de afrontarlo que con el regreso de uno de los programas favoritos de la audiencia: El Hormiguero, con Pablo Motos a la cabeza.
Tras cerrar julio con una temporada histórica donde el liderazgo en audiencia estuvo presente en cada momento, vuelve listo para una nueva temporada llena de sorpresas, experimentos y mucha diversión.
¿Y tú? ¿Te lo vas a perder? Disfruta de una nueva temporada de El Hormiguero. A partir del lunes, a las 21:45, en Antena 3.
