Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

No te lo pierdas

El Hormiguero vuelve más fuerte que nunca: el próximo lunes, nueva temporada

El programa más esperado de la televisión comenzará una nueva temporada el 1 de septiembre.

El Hormiguero vuelve más fuerte que nunca: el próximo lunes, nueva temporada

Publicidad

El fin del verano y la vuelta a la rutina han llegado, y que mejor manera de afrontarlo que con el regreso de uno de los programas favoritos de la audiencia: El Hormiguero, con Pablo Motos a la cabeza.

Tras cerrar julio con una temporada histórica donde el liderazgo en audiencia estuvo presente en cada momento, vuelve listo para una nueva temporada llena de sorpresas, experimentos y mucha diversión.

¿Y tú? ¿Te lo vas a perder? Disfruta de una nueva temporada de El Hormiguero. A partir del lunes, a las 21:45, en Antena 3.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Alaska habla sobre su relación con las drogas: "Nunca me interesaron"

La postura de Alaska sobre las drogas: “Nunca me interesaron”

Alaska se sincera sobre sus operaciones estéticas: "Para mí es crearte y construírte"

Alaska habla sin tapujos sobre sus operaciones estéticas y cómo han marcado su imagen pública

El Hormiguero vuelve más fuerte que nunca: el próximo lunes, nueva temporada

El Hormiguero vuelve más fuerte que nunca: el próximo lunes, nueva temporada

Manu y Rosa en Pasapalabra
De lunes a viernes a las 20:00

Manu y Rosa encaran un récord histórico: el duelo más longevo de Pasapalabra

Rosa se la juega en El Rosco con una respuesta con trampa: “Vamos a probar”
El Rosco | 25 de agosto

Rosa se la juega en El Rosco con una respuesta con trampa: “Vamos a probar”

Nerea Rodríguez se lleva el aplauso de Rosa en el ¿Dónde Están?: “Me lo has dado hecho”
Mejores momentos | 25 de agosto

Nerea Rodríguez se lleva el aplauso de Rosa en el ¿Dónde Están?: “Me lo has dado hecho”

La invitada ha hecho un arranque del panel tan espectacular que Rosa ha compartido el mérito de resolverlo y Roberto Leal ha destacado su jugada.

¿Estrategia o fanfarronada? Poty termina presumiendo de victoria en la Pista
Mejores momentos | 25 de agosto

¿Estrategia o fanfarronada? Poty termina presumiendo de victoria en la Pista

Poty ha ido pasando del amor al odio por Pasapalabra al ver que se le resistía la canción, pero ha terminado acertando y bailando con Lydia Valentín.

Manu aprovecha el lío de Rosa con Fito & Fitipaldis para firmar pleno en La Pista

Manu aprovecha el lío de Rosa con Fito & Fitipaldis para firmar pleno en La Pista

El lunes, nueva temporada de Y ahora Sonsoles

El próximo lunes, arranca la cuarta temporada de Y ahora Sonsoles en Antena 3

impuestos

Los jóvenes españoles no quieren pagar impuestos: "No me parece lógico ni lícito trabajar 7 meses para pagar impuestos"

Publicidad