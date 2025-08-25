Rosa se la juega en El Rosco con una respuesta con trampa: “Vamos a probar”

Manu y Rosa han comenzado la semana en Pasapalabra con un duelo que se ha decidido por la mínima en El Rosco. El madrileño ha sido el encargado de comenzar la prueba tras acumular más segundos, entre ellos los que ha conseguido en La Pista gracias a un brillante pleno al acertar un éxito de Fito & Fitipaldis.

Este nuevo cara a cara ha estado lleno de suspense con la igualdad que ambos han mantenido durante la primera vuelta. De hecho, los dos la han completado con 20 aciertos. Sin embargo, en el caso de Rosa, esa jugada ha sido también la que ha complicado su tarde porque ha tropezado en la E.

Con empate a 21, la gallega se la ha jugado con su siguiente respuesta, clave para mantener el color naranja. “Vamos a probar”, le ha comentado a Roberto Leal. Sin embargo, ha vuelto a fallar y ha dejado ya vía libre a Manu, que se ha quedado en solitario para intentar ganar el bote de 2.032.000 euros. ¡Descubre cómo termina este apasionante duelo!