El Rosco | 25 de agosto

Rosa se la juega en El Rosco con una respuesta con trampa: “Vamos a probar”

Tras cometer un fallo, la concursante ha apurado sus opciones de salvar la tarde en su nuevo duelo contra Manu, luchando por un bote de 2.032.000 euros.

Alberto Mendo
Manu y Rosa han comenzado la semana en Pasapalabra con un duelo que se ha decidido por la mínima en El Rosco. El madrileño ha sido el encargado de comenzar la prueba tras acumular más segundos, entre ellos los que ha conseguido en La Pista gracias a un brillante pleno al acertar un éxito de Fito & Fitipaldis.

Manu aprovecha el lío de Rosa con Fito & Fitipaldis para firmar pleno en La Pista

Este nuevo cara a cara ha estado lleno de suspense con la igualdad que ambos han mantenido durante la primera vuelta. De hecho, los dos la han completado con 20 aciertos. Sin embargo, en el caso de Rosa, esa jugada ha sido también la que ha complicado su tarde porque ha tropezado en la E.

Con empate a 21, la gallega se la ha jugado con su siguiente respuesta, clave para mantener el color naranja. “Vamos a probar”, le ha comentado a Roberto Leal. Sin embargo, ha vuelto a fallar y ha dejado ya vía libre a Manu, que se ha quedado en solitario para intentar ganar el bote de 2.032.000 euros. ¡Descubre cómo termina este apasionante duelo!

La invitada ha hecho un arranque del panel tan espectacular que Rosa ha compartido el mérito de resolverlo y Roberto Leal ha destacado su jugada.

Poty ha ido pasando del amor al odio por Pasapalabra al ver que se le resistía la canción, pero ha terminado acertando y bailando con Lydia Valentín.

