La Voz 2025 presenta su espectacular tráiler oficial: los coaches interrumpen todo para responder a la llamada

Antena 3 ha lanzado el esperado tráiler oficial de la nueva temporada de La Voz, una pieza cinematográfica que convierte la llamada del programa en un acontecimiento global. En el tráiler vemos cómo los coaches, dispersos por el mundo y entregados a sus compromisos, detienen todo al sentir la fuerza de La Voz.

Todo comienza con un mensaje en la radio en el que Eva González confirma que todo está listo para el regreso del formato.

En un concierto multitudinario, Pablo López sorprende al público al interrumpir su actuación y abandonar el escenario tras recibir una llamada.. En pleno vuelo, Malú cambia el rumbo de su jet privado sin dudarlo un segundo. Sebastián Yatra, desde una gala de premios internacional, pronuncia una enigmática despedida antes de marcharse. Y, en medio del Himalaya, un alpinista anónimo se adentra en la ventisca, oculto tras sus gafas y el abrigo de expedición.

El destino de todos ellos es el mismo: el plató de La Voz. Allí, en un ambiente cargado de expectación, los coaches se reencuentran. Se miran, se entienden, y esperan al misterioso alpinista. Cuando este se quita las gafas, la sorpresa se desvela: es Mika, que se une como coach a esta nueva edición.

El tráiler culmina con una imagen icónica: los cuatro coaches juntos. La Voz 2025 promete emociones, talento y momentos inolvidables.

Cuenta atrás para la nueva temporada

Un video promocional, cargado de acción, muestra a los coaches enfrentándose a sus misiones más divertidas, cuando Eva González les convoca de vuelta a sus puestos en plató. Mika, el gran fichaje de la temporada, protagoniza la misión más sorprendente de todas. Tras más de dos meses de trabajo en postproducción, llega el espectacular tráiler al más puro estilo ‘Misión Imposible’ que marca el arranque de una temporada vibrante. La música y narrativa del tráiler reúnen al mejor equipo para el mayor programa de la televisión.

Toda la campaña se ha desarrollado de manera interna: desde el concepto al rodaje en plató y estudio de croma, con la realización a cargo del equipo de promociones de Atresmedia, que cada año busca plantear enfoques originales capaces de transmitir la emoción del programa en cada nueva temporada. La postproducción, pieza clave en esta ocasión, ha sido responsabilidad de la empresa Miopia, al frente de grandes producciones como ‘La sociedad de la nieve’.

Cuatro espectaculares artistas del panorama nacional e internacional que lideran las listas de ventas y que serán los responsables de hacer girar sus sillas en el plató de La Voz. Los cuatro ya conocen el formato y han podido ver cómo se vive desde dentro en años anteriores, lo que demuestra la grandeza del formato. En esta edición, todos lucharán de nuevo por tener en sus respectivos equipos a las mejores voces del país y llevarse así la victoria.