Bahar frente al gran reto: la decisión de Evren marcará un antes y un después

La relación entre Bahar y Evren se encuentra en un punto crucial en Renacer. La joven no sabe si está preparada para lo que está por venir, mientras el médico da un paso determinante que cambiará su historia.

En los avances, Bahar aparece con dudas y temores, pero también con la esperanza de que sus sentimientos encuentren respuesta. La serie promete capítulos intensos, cargados de emoción y con un futuro incierto para los protagonistas.