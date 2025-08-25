Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 378

Marta encuentra una desgarradora carta de despedida de Fina: “Vuela, amor, que nada te detenga”

La joven se ha despertado con la casa vacía y sin rastro de Fina. ¿Se ha ido para siempre?

Marta

Marta se ha despertado, buscando a Fina por cada rincón de la casa, sin éxito. No estaba en la cama cuando ella se ha levantado. La desesperación ha llegado cuando ha encontrado una carta sobre la mesa. Sin poder contener el llanto, ha leído palabra por palabra una despedida tan dolorosa como inesperada.

En la carta, Fina ha confesado que no ha podido despedirse en persona. “Esta noche ha sido nuestra última noche juntas”, ha escrito, asegurando que se marcha para no causarle problemas tras la muerte de Santiago.

Entre líneas, Fina ha expresado su temor a las consecuencias de que investiguen la muerte de Santiago y ha rematado con un “te amor”, en una carta cargada de amor y culpa. Marta no podía parar de llorar al leerla. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Descubrirá que todo ha sido un chantaje orquestado por Pelayo?

¿Será capaz Marta de dejarla ir sin luchar por encontrarla? ¿Es el final de Mafin?

