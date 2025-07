Alta tensión entre Carmen Morodo y Susana Díaz: "Es imposible que Sánchez no se diera cuenta de la basura que le acompañaba en ese Peugeot"

Carmen Morodo, subdirectora del diario La Razón y colaboradora de Espejo Público, ha analizado cómo está el PSOE después la reunión del sábado: "Yo creo que el Comité Federal es un comité hecho a la medida de Pedro Sánchez. Ellos son conscientes que tras la reunión del sábado, no es un partido más fuerte, ni más unido, sino que hay una hoja de ruta en estos momentos. El PSOE está a rebufo de lo que dice la Guardia Civil y los jueces, y eso es terrible".

La comunicadora ha definido la actitud de Sánchez como de "resistir" y ve imposible "que Pedro Sánchez no se haya enterado de nada de toda la basura que le acompañaba en ese Peugeot y fuera del Peugeot. Tiene que tener toda la información, otra osa será que él piense que él se queda ahí y siga resistiendo a costa de la parálisis y todas las consecuencias que esto está teniendo".

"El que no se ha movido es Page"

La subdirectora del diario La Razón cree que la única persona que no se ha movido en las entrevistas ha sido Page en cambio, el que sí se ha movido según ella: "Ha sido el Presidente del Gobierno y sus peones, por intereses coyunturales y personales".

Susana Díaz sale a la defensa de Page

Palabras que han enfadado a la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha respondido en Espejo Público: "Ya no me puedo callar más. Yo he sido presidenta de Andalucía, y había gente que para tumbarme me sacaba los ERE de años anteriores, y eran de mi propio partido. Entonces lo que no puede ser es que una persona por decir lo que piensa, le caiga una manta de palos".

