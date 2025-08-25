Mejores momentos | 25 de agosto
¿Estrategia o fanfarronada? Poty termina presumiendo de victoria en la Pista
Poty ha ido pasando del amor al odio por Pasapalabra al ver que se le resistía la canción, pero ha terminado acertando y bailando con Lydia Valentín.
Poty ha sorprendido con la estrategia que ha utilizado en La Pista para ganar su duelo contra Lydia Valentín. ¿O quizá ha sido todo una fanfarronada? “Os he llevado donde yo quería”, ha asegurado cuando al fin ha acertado, sumando dos segundos para el marcador de Rosa.
El coreógrafo se ha venido arriba cuando Roberto Leal anunciaba que la canción era del año 1983. “Me las sé todas, olvídate chavalina”, avisaba a Lydia. Sin embargo, esa euforia se le ha ido apagando a medida que avanzaba el duelo. “Ha empezado amándonos y ahora nos odia”, ha bromeado el presentador al ver su frustración por no recordar el título.
De hecho, Roberto ha terminado dándolo desordenado, un regalo que Poty ha aprovechado para, encima, recuperar su vehemencia. “Me la sé desde el principio”, ha afirmado, dando a entender que se la estaba dejando a Lydia. El presentador le ha seguido la broma: “Cómo has jugado con nosotros”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!
