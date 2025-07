Las acusaciones de Javier Caraballo a Pedro Sánchez por negarse a dimitir después de exigirlo a Rajoy y Ábalos: "Aldama tiene más credibilidad"

El congreso de los diputados ha reunido este 9 de julio a los diferentes miembros con motivo de la comparecencia de Pedro Sánchez, dónde destacan las ausencias del partido político Vox y su líder Santiago Abascal, además de la del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El debate de la mesa de Espejo Público comenzaba la mañana con el tema, lo que ha derivado en un enfrentamiento entre los periodistas Toni Bolaño y Javier Caraballo.

"El que confiesa la trama es Aldama"

Después de que el Presidente del Gobierno haya aclarado que al confirmar a Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE, cargo que antes ocupaba Ábalos, no había indicios delictivos ni acusaciones formales, Gema Huesca, periodista en 'La Razón', ha dicho que no es verdad que el Presidente no conociera el caso porque "el que confiesa la trama y pone sobre la mesa a Cerdán es Víctor de Aldama", y no la prensa como asegura Sánchez.

Toni Bolaño ha insistido en que el empresario Víctor de Aldama ha dicho muchas cosas y que, entre ellas, existen "fake news a punta pala".

A esta acusación ha respondido Javier Caraballo, quien ha defendido al empresario asegurando que tiene más credibilidad porque: "Lo evidente es que las cosas que ha ido diciendo se han ido cumpliendo más que las del gobierno, en su inmensa mayoría". Además, ha denominado como 'falsedad constatable' las palabras de Pedro Sánchez sobre que no tuviera conocimiento del informe de la Unidad Central Operativa (UCO). "Ábalos ha dicho que, en septiembre de 2023, Pedro Sánchez le llama a la Moncloa y le avisa de que le está investigando la Guardia Civil", ha recordado.

A este argumento ha querido sumarse Gema, asegurando que Koldo también ha dicho en más de una ocasión que sabía que le estaban investigando.

Toni ha acusado a Javier de defender a Aldama, a quién ha denominado un 'chorizo' y "un tío que se está defendiendo tirando mierda a todo el mundo, porque está pringado hasta el tuétano". Recalcaba que de toda la información que se conoce, "mucha parte es basura".

Cuestión de responsabilidad

Javier finalizaba la disputa con la cuestión de la responsabilidad, acusando a Sánchez de no ser coherente por querer permanecer en el cargo, después de haber considerado que tanto Rajoy como Ábalos debían dimitir por sus casos de corrupción. "Él no está afectado. El Partido Popular sí que estaba afectado y partía los ordenadores a martillazos", ha replicado Toni.

