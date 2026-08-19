Choque entre Mónica García y el doctor Fuertes por el término "ama de casa": "Por muy médica que sea, se ha convertido en política"

La ministra de Sanidad se hizo eco de las palabras del doctor José Carlos Fuertes durante su intervención del lunes en el programa, en las que afirmaba: "Esta señora yo creo que es un ama de casa que está haciendo unos papeles que no le corresponden. El ama de casa ya tiene suficiente trabajo y ahora ella se ha metido en un jardín que no le corresponde".

Ante estas declaraciones, la ministra García respondía a través de un tuit: "Ministra, médica, madre, ama de casa a mucha honra… es un superpoder que tenemos las mujeres y que no le puedo explicar porque tan abajo no explico".

Hoy, el doctor Fuertes volvía a conectar con el programa para matizar sus palabras, a pesar de que ya se había retractado en el mismo momento en el que Lorena García cuestionó el término utilizado. El psiquiatra asegura que se retracta de sus palabras y explica que su crítica se debe a la percepción que tiene de la actuación de la ministra, después de que esta compareciera asegurando que existe normalidad y que la sanidad en la ciudad es "buena, correcta y eficaz".

"Le importan muy poco sus compañeros de Melilla, de Ceuta y la sanidad"

"Lo de ama de casa fue desafortunado, no, lo siguiente", reconoce Fuertes. El doctor explica que utilizó ese término por la percepción que tiene de las funciones que está desempeñando como ministra de Sanidad, "por muy médico que ella sea o anestesista", puntualiza.

"Las amas de casa tienen para mí todo el respeto, no, mucho más. Es un trabajo que no está pagado, absolutamente no reconocido", continúa subrayando.

Continuando con su crítica: "Esta señora está siguiendo unos criterios políticos, le importan muy poco sus compañeros de Melilla, de Ceuta y la sanidad". Un hecho que considera que demostró con el trato que dispensó durante su "efímera" estancia en Ceuta. El sanitario considera que a la ministra "le trae al pairo" todo lo que no sea cumplir con lo que le dice su jefe, en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No tiene vergüenza ni dignidad", se dirige directamente a la ministra García, en referencia, entre otras cuestiones, a que no recibiera personalmente a una sanitaria. Dice textualmente: "A una médico que le estaba implorando, como si fuera ella la reina de Saba, hablar". "A nadie se le puede tratar así, pero menos a una médica que se está dejando la piel por atender", añade.

"Los políticos me parecen personas cutres y mediocres"

Unas palabras que resume en: "Esa anestesista de hace unos años que estudió Medicina con un criterio saludable se ha convertido en política en el peor sentido del término". En este contexto, el doctor confiesa tener un "gran desafecto por la política": "Me parecen personas cutres y mediocres". Lorena García responde entonces con humor: "Se está buscando otro tuit, doctor".

El doctor finaliza su intervención volviendo a retractarse de sus palabras respecto al término "ama de casa" y explica que está "completamente sacado de contexto" y que desvía la atención de lo fundamental: "En Ceuta está la cosa muy mal".

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