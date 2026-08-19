El hijo del hombre que sufrió un 'mataleón' en Ceuta: "Aquí hay bandas de delincuentes, la peor chusma de Marruecos"

Fermín es una persona mayor que ha pasado toda su vida en Ceuta. Jamás imaginaría que a su edad, su ciudad se vería inundada por oleadas de personas, cuyas caras no reconoce. Mucho menos se imaginaría que sería atacado por una de estas personas. Ahora, ha tenido que irse a Málaga para estar tranquilo y no tener que volver a vivir una situación como esta.

Hoy hemos hablado con su hijo, Carlos Alonso, que aunque reconoce que su padre no se encuentra mal físicamente, está "emocionalmente muy afectado". "Me lo tuve que llevar a Málaga para que pase una buena temporada allí. No pueden salir solos, no pueden hacer nada", denuncia Carlos.

La agresión, tal y como cuenta el hijo de la víctima, "no se produjo en una barriada, se produjo en todo el centro". A lo largo de estas últimas semanas hemos escuchados muchos testimonios de personas afectadas por las oleadas de migrantes en las calles. Casi todas estas declaraciones confirmaban que lo peor se encuentra en las barriadas. Pero, tal y como refleja esta situación, tal vez el centro de la ciudad también deja de ser seguro.

"No es un caso aislado"

"Lo peor es que esto no es un caso aislado, a la madre de un amigo, de 73 años, le asaltaron, le robaron las bolsas de la compra a la salida de supermercado que esta justo enfrente de la delegación del Gobierno", cuenta Carlos Alonso. Además, añade la historia de otro amigo que tiene una tienda de pesca y presenció el asalto a una señora frente a su negocio.

"La gran mayoría no nos vamos a ir. Yo soy hijo de Ceuta, estoy enamorado de mi ciudad"

"Aquí hay bandas de delincuentes. Ha entrado la peor chusma de Marruecos", denuncia. Frente a la situación que están viviendo, explica que tienen a finales de septiembre el juicio contra la persona que atacó a su padre y que piensan pedir la pena completa. "Primero tendría que pasar 5 años en prisión porque un robo violento es de 2 a 5 años. Nosotros vamos a pedir la máxima", asegura.

Por otro lado, Carlos tiene muy claro que él no se piensa ir de Ceuta, ni él ni sus conocidos. "La gran mayoría no nos vamos a ir. Yo soy hijo de Ceuta, estoy enamorado de mi ciudad. Tiene todas las comodidades de una capital de provincia pero en 15 kilómetros. La gente es muy amable, muy simpática y se vive muy bien", declara.

"No es moros contra cristianos; es gente de bien contra delincuentes"

Para concluir, el hijo de Fermín denuncia las palabras de la ministra de Sanidad Mónica García. Asegura que no se trata de racismo o xenofobia y cuenta que tiene familia marroquí, al igual que compañeros de trabajo a los que respeta. "Aquí no estamos hablando de moros contra cristianos, es gente de bien contra delincuentes", mantiene.

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