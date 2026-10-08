Chema Crespo, muy crítico con el libro autobigráfico de Ayuso: "Los políticos no tienen derecho a quejarse"

'Íntimo', el libro autobiográfico que ha publicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En él, según ha adelantado la presidenta popular, acerca al lector a su vida personal y política y a las personas que la han marcado, desde su infancia hasta la actualidad. Ayuso explicaba que lo habría escrito durante "su peor crisis política", que para ella fue este verano pasado, cuando se declaró la emergencia nacional en España por los incendios de la Sierra Norte de Madrid y cuando se desató la polémica en torno a la compra de un ático por parte de su Gobierno autonómico.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, era de los primeros en reaccionar a la publicación del libro. Lo hacía a través de X, compartiendo la portada retocada a modo de burla. Chema Crespo, director de 'Público.es', describía el retoque del ministro: "Es la niña del exorcista".

"Hay quien, cuando cierra la puerta de su casa, tiene su vida"

El periodista y colaborador Javier Caraballo entendía que, con el libro, Ayuso "quiere transmitir algo de su vida privada que no conocemos bien". "Todo no es política, hay quien, cuando cierra la puerta de su casa, tiene su vida", añadía en respaldo a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"La vida personal le pertenece a cada uno", decía Crespo, mostrando respeto por esta faceta de Ayuso. Sin embargo, cree que la política es voluntaria. "A nadie le obligan a hacer política, por lo tanto, los políticos no tienen derecho a quejarse", decía, en referencia a que los momentos difíciles en la vida profesional de la presidenta del PP de Madrid también están reflejados en el libro. Para él, la presidenta siempre está diciendo: "Todo es en contra mía".

Caraballo salía en su defensa y negaba que se estuviese quejando. "Esto va en otro sentido", aseguraba.

"Sánchez tiene que esconder, Ayuso no, ella va de frente"

El director de 'La Razón', Paco Marhuenda, también legitimaba el escrito de Ayuso y, es más, atacaba directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Ella no tiene nada que ocultar ni de sus padres, ni de su hermano, ni de su vida sentimental. Sánchez sí que tiene que esconder", decía.

Tras esto, enumeraba: "Un suegro que le pagó todo y que se dedicaba al negocio de prostitución de hombres y mujeres, una tesis doctoral que se la escribieron".

"Todo eso tiene que esconder, Ayuso no, ella va de frente", defendía Marhuenda.

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