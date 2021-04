Isabel Díaz Ayuso: "No pienso arruinar a más familias ni comerciantes en Madrid"

Cree la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el eterno debate de pandemia es poner el foco en la hostelería. "No pienso arruinar a más familias, comerciantes y taxistas en Madrid ni pienso deprimir a la población con cierres desmedidos sin informes sanitarios", afirma.

Considera que Madrid tiene horarios especiales y "el hecho de salir de trabajar y todo a las 23.00 horas este cerrado es durísimo. Hay grandes restricciones a pesar de lo que se dice y el problema del virus va para dos años".

Ayuso afirma que a Pedro Sánchez le han desmentido ya el consejo de estado y varios organismos internacionales. "No deja de mentir, se ha dedicado a legislar por la espalda otras cuestiones que no eran urgentes como la ley educativa, que no tiene consenso. Ha sido convocar elecciones y ha pasado de todo, ha sido mágico: tenemos más vacunas, no va a haber estado de alarma, no me obligan a cerrar la Comunidad de Madrid", apunta.

Sobre la polémica por tantear el mercado ruso ante una posible compra de la Sputnik mantiene Díaz Ayuso que el Gobierno debería preguntar a las comunidades qué piensan de las cosas antes de criticar". "La Unión Europea ya dice que los países tendrían que plantearse comprar vacuna por su cuenta".

A Díaz Ayuso la polémica por la compra de vacuna rusa le recuerdo a cuando estuvo pidiendo meses al Gobierno que los test de antígenos pudieran ser usados por las farmacias pero se lo denegaban porque la agencia europea no lo permitía. "Nada te impide que te puedas reunir con empresas y explorar lo mejor para los ciudadanos".

Lamenta que no haya una coordinación nacional en la compra de vacuna y recuerda cómo se produjo la compra de mascarillas masiva. "Cuando Madrid espabiló y le dijo al resto que había que cerrar nos pusimos a comprar material sanitario. El Gobierno nos metió en el mando único y cuando el Gobierno empezó a perder dinero en material falso pudimos las comunidades empezar a comprar por nuestra cuenta encima poniéndonos dificultades".

Cree que las encuestas le son favorables porque ha antepuesto los intereses de los madrileños a los suyos propios como cuando decidió no cerrar la hostelería o decidió que había que volver a clase así como ahora convocando elecciones: "He preferido que sean los ciudadanos quienes decidan lo que ocurre en la Comunidad de Madrid. He demostrado que prefiero que a los demás les vaya bien y luego ya veremos de mi situación".

