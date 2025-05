"Cerdán no debería ser secretario de organización del PSOE": Nicolás Redondo, rotundo ante las informaciones que vinculan a Santos Cerdán

“Me parece que es muy infantil eso de poner la mano en el fuego, o tienes confianza o no tienes confianza en las personas", responde Nicolás Redondo Terreros al ser preguntado si pondría la mano en el fuego por la inocencia de Santos Cerdán. Redondo Terreros no conoce personalmente a Santos Cerdán, pero añade: "A Cerdán, defendiendo su presunción de inocencia, por pura prudencia, por amor al partido, no le deberían haber puesto en la secretaría de organización del partido".

Santos Cerdán es secretario de organización del PSOE desde 2021, lo que le convierte de facto en el número 3 en la dirección del partido. Su nombre ha sobrevolado en el llamado "caso Koldo" sobre supuesta corrupción vinculada al exministro José Luis Ábalos. Desde hace días se menciona en diversos medios un supuesto informe que la UCO de la Guardia Civil estaría ultimando y que apuntaría a una implicación de Cerdán en el caso. En los últimos dos meses Cerdán ha tenido sólo dos actos públicos, aunque sí ha mantenido su presencia en el Congreso de los Diputados.

"Cerdán ha desaparecido del mapa"

Nacho Cardero, director de El Confidencial, uno de los medios que ha informado sobre esa presunta implicación de Cerdán en la trama vinculada a Koldo García y Víctor de Aldama, cree que ahora mismo el dirigente socialista no puede aparecer públicamente. "Cerdán ha desaparecido del mapa, se ha volatilizado, porque al principio hizo una comparecencia diciendo que los medios somos una máquina del fango y que esto es una conspiración de la derecha y de la ultraderecha, pero a medida que se han ido conociendo más detalles y más concretos de ese informe de la UCO ya no ha podido salir a la palestra para dar unas explicaciones que luego se le vuelven en contra", considera Cardero.

Redondo Terreros, quien fuera dirigente de los socialistas vascos hasta 2001 y ahora alejado del partido después de que se le abriera un expediente de expulsión, considera que Cerdán no debería permanecer como secretario de organización del PSOE "porque tuvo una relación demasiado íntima en ese viaje iniciático con los otros dos (en relación a la campaña con Sánchez y Ábalos para recuperar la secretaría general del partido), porque tienes que cuidar por encima de tu persona lo que es el partido y alguna duda tenían que tener", tras las primeras informaciones hace ya meses sobre la posible implicación de Cerdán.

"Han convertido el partido en un parapeto"

Pese a todo, Nicolás Redondo considera que se han publicado informaciones posiblemente exageradas sobre Cerdán. "Nadie pone en primer lugar al Partido Socialista, lo han convertido en un parapeto; pero Cerdán igual es inocente;- apunta Redondo-. Yo he visto algunas noticias que me parecen absolutamente exageradas, que mezclan los instrumentos que tiene como secretario de organización, como un coche o una casa en Madrid, que no tienen nada que ver con su capacidad económica ni nada; no lo sé, lo veremos cuando llegue el famoso informe".

"Ya no son las declaraciones de Aldama sugiriendo que Cerdán se llevó 15.000 euros en un sobre, ya es la UCO la que llega a esas conclusiones a partir de los dispositivos incautados a Koldo García hace un año -, añade Nacho Cardero-. ¿Quién pone la mano en el fuego por nadie? Se están quemando todos y en días o semanas vamos a tener más detalles de ese informe de la UCO".

