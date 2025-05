Pilar Rodríguez Losantos y Álvaro Nieto cuestionan la gestión de Ábalos en la Comisión del caso Koldo: "Se premiaba el silencio"

La periodista Pilar Rodríguez Losantos, presidenta no ejecutiva de OK Diario, y Álvaro Nieto, director de The Objective, han arrojado nueva luz sobre la gestión del exministro José Luis Ábalos y su entorno, en una entrevista en Espejo Público.

Rodríguez Losantos ha asegurado que “esta es una de las sospechas que tienen los investigadores: cómo el Ministerio de Ábalos actuaba a las órdenes de la voluntad de Santos Cerdán”, en referencia a la inyección de 40 millones de euros extras para una obra en la que participaba una empresa vinculada a un amigo de Cerdán. Según explica, “es uno de los ejemplos más claros de cuál era la incidencia de Cerdán dentro del Ministerio”.

"Las declaraciones del director de Paradores se contradicen con la carta que mandaron a los empleados"

Además, se ha referido a las presuntas fiestas celebradas por el equipo del exministro en varios Paradores. En relación con las declaraciones del actual director del Parador de Teruel, que negó los hechos en el Senado, Rodríguez Losantos ha sido tajante: “Las declaraciones del director se contradicen con la carta que mandaron a los trabajadores, en la que se les advertía de posibles despidos por haber hablado con la prensa. No les dijeron que estaban mintiendo, sino que habían revelado información obtenida en el ejercicio de su cargo”.

Por su parte, Álvaro Nieto ha recalcado que la investigación de su medio se centró en el Parador de Sigüenza, no en el de Teruel: “Nosotros en The Objective hemos publicado seis testimonios de empleados: dos camareros, dos limpiadoras, un recepcionista y un responsable de mantenimiento”, detalla. Añade que “uno de ellos fue despedido tras hablar con nosotros. No parece que esté todo tan claro como pretende el Gobierno, cuando por hablar con la prensa te despiden de un Parador”.

"Podemos pensar que Óscar López ha sido premiado por taparlo todo con el cargo de ministro"

Nieto también subraya la posible recompensa política a quienes guardaron silencio: “Podemos pensar que Óscar López ha sido premiado por taparlo todo con el cargo de ministro que ocupa ahora”, dice.

Ambos periodistas han coincidido en poner en duda la versión oficial sobre la opacidad de determinadas adjudicaciones y el trato a los empleados que han dado testimonio sobre lo sucedido, en un nuevo capítulo del caso Koldo que sigue generando tensión en el Gobierno.

