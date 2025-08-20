Bertín Osborne
Los colaboradores de Más Espejo opinan sobre la portada de Bertín Osborne: “Para mí es la portada del verano”
El cantante presenta a su hijo en la revista ¡Hola! tras meses de negar que sería padre.
La nueva portada de la revista ¡Hola! con Bertín Osborne presentando oficialmente a su hijo pequeño ha abierto un debate en Más Espejo. El artista, que en enero de 2024 declaró en la misma cabecera "He decidido que no voy a ser padre, no quiero", aparece ahora posando con el niño y defendiendo que "no quiero que sea un niño escondido".
En el plató, Lázaro ha señalado que Bertín ha "sorprendido" y que es "la portada del verano. Veo a un Bertín totalmente incoherente. Su relación de amor-odio con la prensa del corazón con esta portada ha tocado techo".
Isabel Rábago, por el contrario, ha defendido la imagen desde otra perspectiva: "Yo lo que estoy viendo es la portada que nos acostumbra la revista ¡Hola! con cualquier personaje que presenta de forma oficial a su hijo. Lo fácil va a ser criticarlo, pero yo miro mucho más allá. Para mí eso significa un cierre absoluto de una etapa, de un pasado que él asume y que lo único que quiere es construir un futuro para su hijo. Veo una evolución”.
En la entrevista, Bertín Osborne admite que la paternidad le llegó de forma inesperada: "tener un niño pequeño a mi edad es algo con lo que no contaba. Pero ha pasado y asumo mi responsabilidad y mis obligaciones porque no soy ningún loco. Yo nunca quise ser padre otra vez, pero así son las cosas".
Asegura, además, que está ilusionado con su papel de padre: "El niño es una monada, cariñosísimo. Estoy encantado de conocerlo y de compartir con él estos momentos". Sobre la presencia que tendrá en su vida, el cantante es realista: "Cuando pueda estar, estaré con mi hijo. Lo que no puedo es inventar una película que no existe".
De nuevo, Rábago respalda que "nos está diciendo públicamente que ha cometido errores. A los hijos de Bertín los conocemos a todos, ¿por qué no vamos a conocer a este?". Sin embargo, Gema López no comparte esa visión: "No veo evolución. Porque decir 'estaré con él cuando pueda'… o estamos o no estamos", señala.
