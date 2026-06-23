'Al Otro Lado'
Carlos Alsina percibe que el PSOE "está escocido" con la condena a Ábalos, Koldo y Aldama: "Como si le molestara que el castigo haya sido tan elevado"
La sentencia del 'caso mascarillas' ha caído con gran contundencia en la actualidad, más para los condenados. El periodista subraya el consenso del TS a la hora de emitir su veredicto. Carlos Alsina también ha ironizado sobre un "enternecedor" Koldo García, al que ve una actitud "fascinante" ante los 19 años de prisión que afronta, por parte de los 24 de Ábalos.
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La unanimidad con la que el Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el 'caso Mascarillas' resulta "muy relevante" para el presentador y director del programa, de la radio Onda Cero, 'Más de Uno', que destaca la poca frecuencia con la que ocurre que los jueces se pronuncien al unísono: "Son siete magistrados que tienen el mismo criterio, que coinciden milimétricamente con la posición de la Fiscalía Anticorrupción (…) y que no han discrepado ni siquiera en lo que se refiere a Víctor de Aldama".
Una sentencia apolítica
Esa coincidencia de los magistrados desmonta a ojos de Carlos Alsina la teoría del sesgo ideológico del veredicto del Alto Tribunal: "Como el PSOE y el Gobierno, de manera para mí un poco sorprendente, siguen alimentando esta idea de que el Supremo es muy de derechas y que por eso todo lo que hace, incluido premiar a Aldama, es para perjudicar al Gobierno; pues en este caso hay juezas y jueces que no son de derechas y que están de acuerdo".
"Igual es que no tiene que ver con la posición ideológica", sentenciaba Alsina, que percibe una sensación en el PSOE: "La percepción que está quedando es que el Partido Socialista está escocido con la sentencia del Tribunal Supremo, como si le molestara que el castigo a Ábalos haya sido tan elevado".
Alsina advierte que la sensación que puede deducirse también de la reacción del PSOE es debida a la amenaza de que otras personas puedan seguir la senda colaboracionista de Aldama y tirar de la manta en otras tramas presuntamente delictivas: "Al Partido Socialista le preocupa".
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