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Susana Díaz, tras la sentencia a Víctor de Aldama por el 'caso mascarillas': "Me chirría que no tenga que devolver parte de la comisión"

La senadora del PSOE analiza en Espejo Público la sentencia de 24 años de cárcel al exministro José Luis Ábalos por el 'caso mascarillas'.

Susana Díaz en Espejo Público.

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Laura Simón
Laura Simón
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Susana Díaz afirma que "no son buenos tiempos para la política". "Creo que es malo para la sociedad española en su conjunto, que la política esté así". La senadora del PSOE hace estas declaraciones en Espejo Público un día después de conocerse la sentencia de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos y 19 a Koldo García por el 'caso mascarillas'. En el caso del empresario Víctor de Aldama, el Tribunal le ha impuesto cuatro años y medio de cárcel, pero suspende la ejecución de la pena al apreciar una colaboración determinante con la Justicia.

Apunta Díaz que el hecho de que sea una sentencia donde hay unanimidad sin ningún voto en particular "es respetable". Suelo entender que cuando una sentencia de este calibre sale por unanimidad "ha tenido un debate detrás importante". Le chirría que Víctor de Aldama no tenga que devolver la parte de la comisión, tal y como ha impuesto el Tribunal.

"Es un salvajada decir en democracia que una legislatura depende de la UCO"

Respecto a la sentencia a José Luis Ábalos lo tiene claro: "Que el que lo haga que lo pague y el que lo haya hecho que cruja".

Afea las tesis del abogado y presidente de Lustitia Europa, Luis María Pardo, acusación popular en el causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Mantiene Susana Díaz que le parece "una salvajada" que en democracia se diga que una legislatura depende de la UCO. "Las legislaturas dependen siempre de una cosa que se llama legislativo y en el caso del Ejecutivo el presidente tiene la prerrogativa de disolver las cortes. Más allá de que te guste o no un Gobierno o un partido".

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