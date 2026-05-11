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El choque entre Afra Blanco y Alfonso Serrano (PP): "Habéis convertido esto en un show"

Crispación en la mesa de debate de 'Espejo Público' ante las declaraciones de Alfonso Serrano (PP) que califica el operativo de evacuación de "show". Afra Blanco responde y carga contra el Partido Popular.

Rifirrafe Afra Blanco y Alfonso Serrano por el "show" del Hondius.

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Espejo Público
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Las imágenes de la evacuación del 'MV Hondius' en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife, han generado polémica en el plató de 'Espejo Público'.

Alfonso Serrano, senador y secretario general del PP, suscribe a algunos medios españoles que han manifestado que "lo que tendría que ser una escala técnica se ha convertido en un show". "Es un poco sonrojante, parece un biosafari fotográfico", ha añadido.

Unas declaraciones que el popular sostiene criticando "las cámaras en todos sitios y el desembarco de ministros". "A mi lo que me importa es el impacto epidemiológico y lo que yo creo que le importa al Gobierno es el despliegue mediático por tierra, mar y aire", ha reiterado.

Una percepción que ha levantado un rifirrafe con la activista Afra Blanco, quien ha querido responderle con contundencia: "lo cierto es que quien ha convertido esto en un show es el Partido Popular".

"No habéis aprendido absolutamente nada"

Haciendo referencia a Ayuso, Abascal y al gobierno canario por oponerse a llevar a cabo la operación en Madrid, España y Tenerife, respectivamente, Blanco acusa a los populares de no haber aprendido "absolutamente nada" de la pandemia, ni del ébola.

La activista acusa a algunos miembros del partido de "seguir ideas que eran bulos sobre las vacunas o que decían que las medidas eran conspiraciones". "Cuando salís a decir lo que estáis diciendo generáis conspiración, duda y sospecha y estáis faltando a la verdad de todos los profesionales públicos que llevan trabajando en este operativo, que hasta la fecha es excelente".

Ante las declaraciones de Serrano, la periodista Pilar Velasco ha replicado: "a veces hay que reconocer que algo ha salido bien". En referencia a la presencia de ministros que el popular critica, Velasco considera que en caso contrario hubieran dicho que es vejación de funciones y de responsabilidades".

"El Gobierno ha decidido traerlo deliberadamente"

La decesión del Gobierno de fondear el crucero en Tenerife también ha sido cuestionada por Serrano. "No es algo que nos haya llegado, es que el Gobierno deliberadamente ha decidido traerlo", ha dicho. Una postura ante la que Velasco se pregunta: ¿Qué pretendía hacer el PP con los 14 españoles? ¿Dejarlos en alta mar?

"No estamos diciendo eso, pedimos trasparencia e información", concluye Serrano.

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