Hantavirus
Última hora del brote de hantavirus en directo: El primer español con hantavirus presenta síntomas respiratorios
Sigue en directo online la última hora de la crisis sanitaria del hantavirus cuando se da ya por finalizado el operativo de evacuación de los pasajeros del 'MV Hondius'.
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"Misión cumplida". Con estas dos palabras la ministra de Sanidad, Mónica García, daba por terminado el operativo de evacuación de los pasajeros del crucero 'MV Hondius' en el que se detectó un brote de hantavirus.
A las 20:43 horas de este lunes partía el último avión desde Tenerife hacia Países Bajos. Poco antes había zarpado el buque del puerto de Granadilla. De madrugada, se dio por desinfectado el puerto de Granadilla, así como los vehículos utilizados en el transporte de pasajeros. Estos trabajos han sido realizados por unidades especializadas de la Guardia Civil. Expertos en amenazas nucleares, radioactivas, biológicas y químicas.
En teoría el virus dura poco al aire libre y fuera de un ser vivo. Dentro del barco, sin sol, su vida puede ser de días o semanas. Por eso, la desinfección ha sido inmediata.
El primer positivo español presenta síntomas respiratorios
Antena 3 dio en primicia en las noticias de Vicente Vallés el primer positivo de uno de los 14 pasajeros españoles. Este primer infectado entre los españoles permanece aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. En las próximas horas se le practicará una segunda PCR para confirmar o no el resultado. Tal y como contemplaba el protocolo, el paciente fue trasladado a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario.
Tal y como ha confirmado el secretario de Estado de Sanidad, el primer español infectado ya está presentando los primeros síntomas. En concreto, presenta algún síntoma respiratorio y durante la noche de ayer, presentó febrícula y ligera desaturación. Por el momento, se encuentra estable y sin un empeoramiento clínico evidente.
Sánchez ofrecerá una rueda de prensa a las 10:00 horas junto al director de la OMS
Fuentes de Moncloa informaban de que este martes tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez como el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, se reunirán en La Moncloa y ambos ofrecerán posteriormente una rueda de prensa conjunta que tendrá comienzo alrededor de las 10:00 horas.
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Última hora del brote de hantavirus en directo: El cuerpo del pasajero alemán que murió por hantavirus sigue a bordo
El cuerpo del pasajero alemán que murió el 2 de mayo permanece a bordo y será repatriado a su llegada a los Países Bajos. En una rueda de prensa ofrecida por la OMS, aseguraron que el cuerpo continúa en el barco pero que "no iban a dar más detalles por respeto a la persona fallecida", respuesta a la pregunta que le hicieron los medios sobre donde se encontraba el cuerpo.
Última hora del brote de hantavirus en directo: Las nacionalidades de las 27 personas que siguen a bordo del crucero MV Hondius
En el crucero MV Hondius, todavía quedan 27 personas a bordo y se espera que lleguen a su destino final en Róterdam, en los próximos días. Un total de 27 personas permanecen a bordo: 25 miembros de la tripulación y 2 profesionales médicos proporcionados por el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos.
Nacionalidades:
- 17 Filipinas
- 4 Países Bajos
- 4 Ucrania
- 1 Rusia
- 1 Polonia
Última hora del brote de hantavirus en directo: Fernando Clavijo se reafirma en que el Gobierno canario tenía razón
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que el Gobierno canario tenía “razón” en las advertencias que ha realizado durante el traslado de los contagiados por hantavirus y ha insistido en criticar la gestión del Ejecutivo central porque resulta “evidente” que podrían haber “reducido riesgos”.
“Lo que ha ocurrido es que han bajado positivos en hantavirus y han tenido el mismo circuito que aquellas personas que nos decían que no tenían el virus”, afirma Clavijo.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | El paciente que ha dado positivo ha tenido febrícula por la noche
El paciente que ha dado positivo provisional por hantavirus presentó febrícula anoche y una ligera desaturación. En el momento actual, se encuentra estable y a la espera de una segunda PCR.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | El español que ha dado positivo está presentando algunos síntomas
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha confirmado que el español que dio positivo por hantavirus mientras está pasando la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla está presentando algunos síntomas respiratorios.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | La mujer francesa que dio positivo se encuentra en la UCI en estado crítico
La mujer francesa, que empezó a tener los primeros síntomas durante el vuelo de regreso a su país, ha empeorado y por el momento, se encuentra en la UCI en estado crítico.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Tres residentes de Nueva York, entre los pasajeros del crucero
Tres residentes de Nueva York figuran entre los pasajeros que viajaban en el crucero afectado por el brote de hantavirus. Tal y como detallaron desde el Departamento de Salud, "los tres llegaron a la base aérea de Offut en Nebraska y serán sometidos a un periodo de vigilancia de 42 días junto al resto de los pasajeros trasladados a EEUU".
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | 27 personas continúan a bordo del crucero
Un total de 27 personas permanecen a bordo del crucero. En concreto, 25 miembros de la tripulación y 2 profesionales sanitarios.
Continúan en el crucero 17 personas de Filipinas, 4 de Países Bajos siendo dos de ellos profesionales médicos, cuatro ucranianos, un ruso y un polaco.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Clavijo ve "evidente" que se podían haber "reducido riesgos"
El presidente canario, Fernando Clavijo, ha asegurado que el Gobierno de Canarias tenía "razón" en las advertencias que ha realizado durante el traslado de los contagiados por hantavirus y ha insistido en criticar la gestión del Ejecutivo central porque resulta "evidente" que podrían haber "reducido riesgos".
Ha detallado que los "tres positivos" conocidos en las últimas horas, han "avalado" la "necesidad" de haber hecho los PCR en "el barco", tal y como dijo anteriormente su gobierno.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Sánchez dará hoy una rueda de prensa junto al director de la OMS
El presidente del Gobierno se va a reunir con el director de la OMS, Tedros Adhanom, en la Moncloa. Posteriormente, ofrecerán una rueda de prensa conjunta.
Esta reunión se producirá una vez concluido el operativo de evacuación de pasajeros y la tripulación del crucero 'MV Hondius' afectado por un brote de hantavirus que causó la muerte a tres de ellos. El encuentro entre ambos se celebrará a las 9:30 horas y la rueda de prensa comenzará a las 10:00 horas.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | La imagen de la polémica en Países Bajos, unos pasajeros con EPI y otros solo con mascarilla
Los dos últimos aviones que despegaron de Tenerife ya han aterrizado en Eindhoven, en Países Bajos. Llama la atención que los pasajeros de un avión bajan con sus trajes EPI puestos, mientras los del segundo avión descienden en traje de calle y con una mascarilla como única protección. En los aviones han viajado seis pasajeros y 22 tripulantes del crucero.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Australia dice que sus evacuados del Hondius "están en buen estado"
Los pasajeros residentes en Australia y Nueva Zelanda evacuados del crucero por un brote de hantavirus permanecen "en buen estado de salud" tras ser trasladados a Países Bajos. Así lo ha comunicado el ministro australiano de Sanidad, Mark Butler
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Los datos del hantavirus
Hasta el momento la crisis sanitaria del hantavirus nos deja tres fallecidos, y 9 positivos, entre los que ya se incluye el caso español que hemos conocido en las últimas horas. Todos son pasajeros del barco, la más grave es esa ciudadana francesa evacuada que está en la UCI. Hay que sumar un ciudadano de Estados Unidos cuyo resultado de la PCR fue de "positivo leve".
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | El 'MV Hondius' ya va camino de Países Bajos
El 'MV Hondius' ya va camino de Países Bajos, preocupa que algún miembro de la tripulación se pueda empezar a encontrar mal en el trayecto. Cuando llegue a su destino se procederá a la desinfección del barco.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Preocupa el estado de salud de la pasajera francesa
Mucha preocupación por la infectada con hantavirus francesa. Se encuentra ingresada en un hospital de París, en cuidados intensivos. Su situación es crítica. El gobierno galo insiste en que "no hay motivo de alarma para los franceses".
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Sánchez contesta a los mensajes de gratitud de Naciones Unidas, Consejo Europeo y Comisión Europea
Naciones Unidas, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han mostrado en las últimas horas su agradecimiento y apoyo a España por la gestión realizada en la crisis del hantavirus.
Gestos a los que Pedro Sánchez ha querido corresponder con varios mensajes en su cuenta de X: "España siempre estará del lado de la solidaridad, la dignidad y el derecho internacional". Además ha indicado que "en tiempos de crisis, Europa debe seguir respondiendo con unidad, coordinación y solidaridad" y añade que "Seguiremos colaborando estrechamente con la OMS, la UE y todos los actores implicados para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos".
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Sánchez se reúne con Tedros Adhanom en La Moncloa
Una vez han finalizado los trabajos del operativo de evacuación, Pedro Sánchez, se reunirá esta mañana con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en La Moncloa. Después ambos ofrecerán una rueda de prensa que está prevista para las 10:00 horas.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Así ha sido la desinfección del Puerto y los vehículos
El hantavirus dura poco al aire libre y fuera de un ser vivo. Dentro del barco, sin sol, su vida puede ser de días o semanas. Por eso la desinfección ha sido inmediata. Una limpieza meticulosa tanto en zonas de paso, del pantalán, la rampa para subir a tierra, la escalerilla del avión y también los vehículos en los que se transportó a los pasajeros. Los trajes EPI de todos los miembros del operativo han sido almacenados en contenedores especiales. La limpieza del barco se realizará en su destino final, Los países Bajos.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | El Puerto de Granadilla, desinfectado
Virginia Barcones, Directora General de Protección Civil informaba de madrugada de que el puerto de Granadilla, así como los vehículos utilizados en el transporte de pasajeros habían sido desinfectados. Estos trabajos han sido realizados por unidades especializadas de la Guardia Civil. Expertos en amenazas nucleares, radioactivas, biológicas y químicas.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Se le realizará una segunda PCR para confirmar el resultado
El paciente ha dado positivo en una primera PCR y en las próximas horas se le realizará una segunda prueba para confirmar o no el resultado. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha dejado claro que los trabajadores que han participado en la evacuación del positivo no se consideran contacto de esta persona, por las fuertes medidas de seguridad establecidas.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | El español positivo en hantavirus, trasladado a la planta 22 del Gómez Ulla
El español positivo en hantavirus ha sido trasladado a la planta 22 del Hospital Gómez Ulla. Una zona construida tras la crisis del ébola y preparada para infecciones graves que cuenta con grandes medidas de seguridad. Allí va a permanecer bajo vigilancia estrecha y recibir de forma inmediata tratamiento si presenta síntomas.
Hantavirus, última hora del brote en el crucero, en directo | Primer español, positivo en hantavirus
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis sanitaria del hantavirus. Antena 3 informó en primicia del primer positivo entre los pasajeros españoles. Se trata de un varón que por el momento presenta un buen estado y se mantiene asintomático.
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