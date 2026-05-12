Última hora del brote de hantavirus en directo: El primer español con hantavirus presenta síntomas respiratorios

"Misión cumplida". Con estas dos palabras la ministra de Sanidad, Mónica García, daba por terminado el operativo de evacuación de los pasajeros del crucero 'MV Hondius' en el que se detectó un brote de hantavirus.

A las 20:43 horas de este lunes partía el último avión desde Tenerife hacia Países Bajos. Poco antes había zarpado el buque del puerto de Granadilla. De madrugada, se dio por desinfectado el puerto de Granadilla, así como los vehículos utilizados en el transporte de pasajeros. Estos trabajos han sido realizados por unidades especializadas de la Guardia Civil. Expertos en amenazas nucleares, radioactivas, biológicas y químicas.

En teoría el virus dura poco al aire libre y fuera de un ser vivo. Dentro del barco, sin sol, su vida puede ser de días o semanas. Por eso, la desinfección ha sido inmediata.

El primer positivo español presenta síntomas respiratorios

Antena 3 dio en primicia en las noticias de Vicente Vallés el primer positivo de uno de los 14 pasajeros españoles. Este primer infectado entre los españoles permanece aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. En las próximas horas se le practicará una segunda PCR para confirmar o no el resultado. Tal y como contemplaba el protocolo, el paciente fue trasladado a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario.

Tal y como ha confirmado el secretario de Estado de Sanidad, el primer español infectado ya está presentando los primeros síntomas. En concreto, presenta algún síntoma respiratorio y durante la noche de ayer, presentó febrícula y ligera desaturación. Por el momento, se encuentra estable y sin un empeoramiento clínico evidente.

Sánchez ofrecerá una rueda de prensa a las 10:00 horas junto al director de la OMS

Fuentes de Moncloa informaban de que este martes tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez como el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, se reunirán en La Moncloa y ambos ofrecerán posteriormente una rueda de prensa conjunta que tendrá comienzo alrededor de las 10:00 horas.