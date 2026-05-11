¿Hubo fallos en la seguridad durante el desembarque de los pasajeros?: Barcones responde a Clavijo por la crisis del hantavirus

El dispositivo de seguridad para evacuar a los pasajeros del Hondius ha generado una tensión exponencial entre el gobierno de España y el de Canarias. En el día de hoy, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha asegurado en Espejo Público que se ha querido dramatizar el desencuentro entre ambas administraciones y se ha montado un "reality show" y ha querido dejar claro que tiene la mayor lealtad con el gobierno español y con los canarios para que el dispositivo de seguridad sea un éxito. Sin embargo el presidente canario también ha apuntado que durante la preparación del protocolo, el gobierno central obvió las sugerencias de la administración canaria.

COpromiso incumplido

Las palabras de Clavijo han recibido una rápida respuesta por parte de Virginia Barcones, Secretaria general de Protección Civil y Emergencias, quien también ha estado en directo en el programa. Barcones no ha querido entrar en polémicas con el presidente canario, pero si ha insistido que desde el miércoles pasado han mantenido reuniones con el gobierno de Canarias para coordinar el dispositivo de seguridad y que en el operativo han incorporado "muchas de las cuestiones" que Canarias determinaba. "Determinamos quien iba a estar en el puesto de mando avanzado , el gobierno de canarias se había comprometido nominalmente de quien iba estar en el puesto, pero ayer esa persona no vino", ha lamentado Barcones.

Nuevos contagiados

Hoy sabemos que dos pasajeros, uno de EEUU y una francesa han dado positivo, pero la Secretaria general de Protección Civil ha defendido todo el dispositivo de seguridad que se ha llevado a cabo para monitorizar el estado de salud de todos los pasajeros del Hondius y ha asegurado que, en el momento en el que abandonaron el crucero, ninguno presentaba síntomas, sino que se han reproducido posteriormente.

"No es lo más oportuno"

Barcones también ha querido despejar dudas sobre dos imágenes polémicas de este fin de semana. La primera, la de un psiquiatra al que se le ve bajar del autobús de la UME con una EPI en mano. Barcones ha asegurado que se deshizo inmediatamente de ella en un contenedor. "Como sanitario y profesional que es, sabía que tenía que retirar nada más bajar del autobús. Es un profesional de la medicina, es un médico, yo confío en nuestros profesionales", ha recalcado. La otra polémica ha sido la del pasajero al que se le ve sin mascarilla dentro del autobús de la UME. Barcones coincide en que bajarse la mascarilla "no es lo más oportuno", pero lo achaca a las medidas que ha puesto en marcha cada país. La OMS estableció unos mínimos, pero después cada país podía aumentar las medidas de protección. Según Barcones, "las personas del Gobierno de España, de la Unidad Militar de Emergencias, los sanitarios que iban dentro del autobús llevaban todas las medidas de seguridad y España está realizando, muy por encima de esos mínimos que se habían establecido".

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