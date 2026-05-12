Las impactantes imágenes de un intento de robo violento y la reacción de los vecinos: "El cementerio esta lleno de inocentes"

Un joven en Alicante ha intentado tirar a dos motoristas de sus vehículos aprovechando un semáforo en rojo para robarles sus motos. Las impactantes imágenes revelan como ha pasado todo y la reacción de los vecinos que ha sorprendido al plató de 'Más Espejo'.

Tras los forcejeos, un hombre que estaba por la zona se ha armado de valor y ha corrido tras el ladrón para lanzarse sobre él y impedir su huida. En el lugar ha aparecido también una mujer que se ha ensañado contra el ladrón dándole varias patadas.

Joaquín Hernández, desde el lugar dónde ha ocurrido todo, explica que el incidente no pasó desapercibido porque la zona es cercana a la playa del Postiguet y está bastante transitada.

El ladrón, finalmente, fue detenido por la policía, acusado de robo con violencia y atentado contra la autoridad, ya que también trató de agredir a los agentes.

Sorprendente reacción vecinal

La reacción de los vecinos que se lanzan encima del ladrón sorprende a Susana Diaz por la seguridad con la que actúan sin saber si estaba armado.

"El cementerio esta lleno de inocentes", sostiene Carmen Ro en referencia al ensañamiento de los ciudadanos contra el ladrón y las posibles consecuencias que podría haber tenido.

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