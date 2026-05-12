Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ROBO

Las impactantes imágenes de un intento de robo violento y la reacción de los vecinos: "El cementerio esta lleno de inocentes"

Un joven intenta tirar hasta a dos motoristas para robarles su vehículo aprovechando un semáforo en rojo y los vecinos se lanzan sobre él. Una reacción que ha sorprendido a nuestros colaboradores.

Intento de robo en Alicante

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Un joven en Alicante ha intentado tirar a dos motoristas de sus vehículos aprovechando un semáforo en rojo para robarles sus motos. Las impactantes imágenes revelan como ha pasado todo y la reacción de los vecinos que ha sorprendido al plató de 'Más Espejo'.

Tras los forcejeos, un hombre que estaba por la zona se ha armado de valor y ha corrido tras el ladrón para lanzarse sobre él y impedir su huida. En el lugar ha aparecido también una mujer que se ha ensañado contra el ladrón dándole varias patadas.

Joaquín Hernández, desde el lugar dónde ha ocurrido todo, explica que el incidente no pasó desapercibido porque la zona es cercana a la playa del Postiguet y está bastante transitada.

El ladrón, finalmente, fue detenido por la policía, acusado de robo con violencia y atentado contra la autoridad, ya que también trató de agredir a los agentes.

Sorprendente reacción vecinal

La reacción de los vecinos que se lanzan encima del ladrón sorprende a Susana Diaz por la seguridad con la que actúan sin saber si estaba armado.

"El cementerio esta lleno de inocentes", sostiene Carmen Ro en referencia al ensañamiento de los ciudadanos contra el ladrón y las posibles consecuencias que podría haber tenido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Carlos Alsina

Carlos Alsina, sobre la gestión del brote de hantavirus: "¿Hacían falta tres ministros?"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

María Jesús Montero, sola en el funeral de los guardias civiles

María Jesús Montero, sola en el funeral de los guardias civiles: "Es una decisión vergonzosa, había que estar apoyando a las familias"

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, muy pendientes del español que ha dado positivo en hantavirus

Maca se redime y sale por la puerta grande con el Bote en su poder

Maca se redime y sale por la puerta grande con el Bote en su poder

Intento de robo en Alicante
ROBO

Las impactantes imágenes de un intento de robo violento y la reacción de los vecinos: "El cementerio esta lleno de inocentes"

Del desastre a colocarse la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 12 de mayo

Del desastre a colocarse la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte

Susana Díaz
ELECCIONES ANDALUCÍA

¿Por qué no coincide Susana Díaz con Montero en la campaña de Andalucía? La expresidenta andaluza responde

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía está participando en algunos actos de campaña, pero en ninguno de ellos coincide con la candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero. Hoy Susana Díaz explica las razones en Espejo Público.

Luis Fonsi en La Voz Kids
El sábado a las 22:00 horas

Luis Fonsi indignado en La Voz Kids: "Esto no se hace, 23 años de amistad por la ventana"

Las estrategias y la competición entre los coaches va en aumento para conseguir a los mejores talents en sus equipos, disfruta del nuevo programa de La Voz Kids el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

La decepción invade a Maca tras equivocarse al resolver el panel

La decepción invade a Maca tras equivocarse al resolver el panel

Serafín Giraldo, inspector de Policía

¿Son suficientes 5 metros de alejamiento? La polémica medida cautelar entre tres presuntos agresores sexuales y su víctima menor de edad

Carlos Alsina

Carlos Alsina, sobre la gestión del brote de hantavirus: "¿Hacían falta tres ministros?"

Publicidad