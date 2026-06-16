Susana Díaz lamenta la deriva del Partido Socialista: "Es mucho más vertical de los que fue en otra época"

Susana Díaz distingue notables diferencias entre el PSOE actual y el que ella conoció en un pasado. Advierte una verticalización en la estructura de toma de decisiones, pareciéndose más a unas órdenes que dan rangos superiores a sus subordinados, con poco espacio para el diálogo y la propuesta de ideas.

"Se toman las decisiones más de arriba a abajo", empezando por la elaboración de las listas electorales, aseguraba la senadora.

Secretarios de organización todopoderosos

"Hay una delegación de funciones enorme"

La periodista Ainhoa Martínez considera "inverosímil" que Pedro Sánchez no tuviera conocimiento de las maniobras de las llamadas cloacas del PSOE que dirigiría Leire Díez, dado que el presidente del Gobierno "tiene un control absoluto del partido". En el mismo sentido opina Susana, que también explica que cuando el partido está en el poder hay una buena cantidad de funciones que se ceden temporalmente del secretario general -en esta caso Pedro Sánchez-, a la figura del secretario de organización, ahora Rebeca Torró, sucesora de Santos Cerdán, que recogió el testigo del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

¿El secretario de organización es todopoderoso en un partido?: "Cuando se gobierna sí", respondía contundentemente la expresidenta de la Junta de Andalucía, que pone de ejemplo al PNV, que separa la estructura del partido cuando está al frente del Gobierno de País Vasco. Recuerda además que esa visión originó en su día la "guerra entre 'Renovadores' y 'Guerristas'", en el seno del PSOE de Felipe González.

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