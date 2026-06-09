Alsina critica la respuesta de los políticos al discurso del Papa en el Congreso: "Desatendieron una obligación"

La expectación era máxima y el discurso del papa León XIV en el Congreso ante los diputados ha quedado para la historia. Era la primera vez que el máximo exponente del a Iglesia Católica comparecía en la sede de la soberanía popular y quedaba sellado con el aplauso de mayor duración que se ha escuchado en el hemiciclo.

"Refleja una posición muy coherente, que es la doctrina de la Iglesia Católica. Lo que entiende la Iglesia que es la dignidad de la vida humana", analizaba Carlos Alsina, que encontraba que el mensaje del pontífice sería que en España ha leyes inmorales, como la del aborto o la de la eutanasia.

Los extensos aplausos han despertado desconcierto en muchos analistas políticos. También en Alsina. El periodista ha subrayado lo incoherente de la ovación y la suscripción por parte de algunos de los máximos representantes políticos presentes de alguno de los mensajes del Papa. Cree además que han dejado escapar una oportunidad única para dar la réplica y defender el trabajo del Congreso, que no deja de ser la representación de la soberanía que reside en los ciudadanos.

La conclusión de Alsina sobre las palabras de León XIV es que ha venido a decir a los diputados "que por encima de ellos existe una cosa llamada bien común o dignidad de la vida humana", desde el punto de vista de la Iglesia. Por lo tanto que "están ayudando a socavar o a menoscabar la grandeza moral de la nación".

"Puedes hacer dos cosas"

Ante lo que vendría a ser una reprimenda, Alsina contempla dos formas de reaccionar: reflexionar en silencio, o comparecer a dar respuesta.

Tuvieron ocasión, y a juicio del presentador de 'Mas de Uno', el deber de dar la réplica para defender la labor del Parlamento Español, especialmente durante las últimas dos décadas.

"Me parece absolutamente incomprensible"

"Los legisladores, cuando han legislado en favor que la mujer pueda interrumpir su embarazo (...) Lo han hecho porque entienden que eso es lo moral y lo que contribuye al bien común", opinaba Alsina. La más reciente promulgación de la Ley de Eutanasia se ha aprobado con el convencimiento de sus defensores de su absoluta moralidad y "que está inspirada por la dignidad de la vida humana" y el derecho a una muerte en las mismas condiciones.

Para Carlos Alsina el pecado de los políticos va más allá de dejar pasar una oportunidad única y no aprovechar para romper una lanza en favor de la democracia de un Estado que se define como aconfesional en su Constitución: "Desatendieron una obligación, que es defender lo que han hecho (...) desde la discrepancia perfectamente respetuosa con la doctrina de Papa".

"Respetando lo que el Papa dijo en el hemiciclo, defendemos que existe una moralidad que no tiene porqué coincidir con la doctrina de la Iglesia, pero que está presente en las leyes que hemos aprobado en este parlamento", consideraba Alsina que debe ser el mensaje de respuesta, e "incomprensible" que no se diera.

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