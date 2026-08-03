"Yo no vuelvo ni aunque me muera en el mar": los marroquíes aseguran que han venido a Ceuta para quedarse

La situación sigue siendo crítica en Ceuta, donde miles de marroquíes interceptaron a nado en las calles de la ciudad colindante con el continente africano. Tras cuatro jornadas desde que comenzó la crisis migratoria, el Ministerio de Interior marroquí por fin han dado sus primeras declaraciones.

Rabat ha asegurado que fueron 40.000 las personas las que cruzaron a la ciudad autónoma, todo a consecuencia de "información engañosa difundida por redes sociales". También ha mencionado la actuación de las mafias que operan por esa zona.

Nuestro reportero Javi Fuente, que se trasladó a Ceuta la misma noche que los marroquíes cruzaron la frontera, ha estado contándonos desde allí todo lo que ocurre. Su labor ha sido fundamental para entender qué está pasando realmente, cómo lo están viviendo los ceutíes, y también los marroquíes.

"Me quiero quedar aunque baje 20 kilos"

Hoy ha hablado en directo con Omar, una de las personas que cruzaron a la ciudad autónoma a nado.

Omar nos cuenta que "el jueves los militares marroquíes abrieron las puertas para que la gente entrara". Aunque relata que ya desde el lunes había gente esperando para entrar y no se les permitió, la constante intención de hacerlo terminó por empujar a que esta situación se diera. El declarante asegura que su comunidad se enteraba de las noticias y de que esto iba a llevarse a cabo a través de redes sociales como Facebook.

El marroquí ha hecho balance de todo lo ocurrido hasta el día de hoy y ha admitido que entiende a la sociedad ceutí teniendo en cuenta su versión de la experiencia vivida. "Yo siento lo que ha vivido la gente de Ceuta. No todo el mundo se comporta igual. Abren una tienda y entran 30 o 40, eso no puede ser", admite.

Sin embargo, y aunque no comparta la forma de actuar de algunos de sus paisanos, tiene claro que no tiene pensado abandonar la ciudad colindante. "Yo me quiero quedar aquí aunque lo pase mal, aunque baje 20 kilos de peso. No tengo suerte ni tengo estabilidad, ni trabajo fijo (...) Yo no vuelvo ni aunque me muera en el mar".

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