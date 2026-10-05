Cándido Méndez tilda de "farfolla mitinera" el anuncio electoral de Pedro Sánchez: "Los datos de la realidad le contradicen"

Ya es oficial, las elecciones generales están a la vuelta de la esquina. Así lo ha anunciado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las reacciones en plató han sido inmediatas.

"El presidente del Gobierno nos ha explicado la guía de campaña", resumía así el exsecretario general de UGT y actual militante socialista, Cándido Méndez, las palabras de la comparecencia de Pedro Sánchez. Para él, una guía de campaña "de polarización".

El también colaborador habitual del programa señalaba unas palabras concretas del jefe del Ejecutivo, que hacía en referencia a la pobreza, y consideraba que "los datos de la realidad le contradicen". El militante socialista cree que se ha polarizado la situación económica y social.

"Entre 2018 y 2026 el incremento de la bolsa ha sido espectacular", decía, a la vez que la tildaba de ser "el templo de la especulación". Sin embargo, Méndez ponía sobre la mesa que "nos hemos alejado más de la Unión Europea en pobreza infantil y seguimos teniendo más de 2 millones de trabajadores pobres". Respondía así a los ensalzamientos del presidente durante su comparecencia.

"La vivienda es el gran debate, es existencial"

Cándido lo tiene claro y cree que, si se tuviera que resumir el escenario en el que se presentan a las próximas elecciones, sería: "bolsa exuberante, pobreza lacerante".

Asimismo, añade lo que, a su juicio, le gustaría: "que esta campaña sería la mejor manera de atender la llamada de la acampada de Sol y de las que ha habido exigiendo una vivienda digna". No le gustaría que la campaña fuese "farfolla mitinera", con lo que se refiere a un discurso político vacío y lleno de tópicos que busca emocionar o convencer sin propuestas concretas, y como cree que ha anticipado el discurso del presidente Sánchez.

Al militante socialista le gustaría que no solo el PSOE, sino que todas las campañas de todos los partidos les "retrataran" en relación con la vivienda. Un ámbito en el que rechaza por completo la posibilidad de polarización "si se quieren resolver los problemas". "Es polarizable si se quiere que sigamos como estamos", añade. Méndez pide así que la vivienda sea "el gran debate", que para él es "existencial".

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