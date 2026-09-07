Cándido Méndez responsabiliza a Pedro Sánchez de "un retroceso democrático de alto calado"

En primer lugar Cándido Méndez, ex secretario general de la UGT y militante del PSOE, subrayaba que "el partido es mucho más" que sus dirigentes. No es ajeno a la complicada situación actual que atraviesa la formación con sede en Ferraz y su horizonte, ante las siguientes citas electorales.

La comparecencia ante el juez Calama de Julio Martínez -no 'Julito'-, dueño de la aerolínea Plus Ultra, devuelve a la primera línea de la información el polémico rescate de la compañía, y con ello, la presunta vinculación del expresidente Zapatero, implicado a su vez en el escándalo de las joyas.

Efectos de la judicialización de la política

"La dirección del partido está abducida por el presidente del Gobierno"

Ese escenario hace pronunciarse crítico y contundente al que fuera líder sindical, que considera que desde hace ya tiempo no se están asumiendo las responsabilidades políticas pertinentes. Si antes la imputación -investigación- de un cargo público suponía su cese o dimisión, voluntaria o propiciada, hoy en día no ocurre y deriva en una total "judicialización de la política", advertía Cándido, con unas repercusiones muy negativas para el España.

"Esto es un retroceso democrático de alto calado para el funcionamiento de la democracia española", concluye cándido que sorprendía al considerar abiertamente "altamente responsable" al presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

"Ha hecho desaparecer la responsabilidad política", sentenciaba.

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