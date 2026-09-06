"El dueño es la plataforma": Valérie Tasso alerta en La Mesa del peligro de OnlyFans

El debate sobre las plataformas de contenido para adultos en La Mesa abordó su cara más oscura: el impacto psicológico y la pérdida total de control sobre el material publicado. Valérie Tasso expuso junto a Cristina Pardo los riesgos a los que se enfrentan los creadores cuando la exposición digital sobrepasa los límites de lo laboral.

"Quien manda es la plataforma"

La escritora quiso desmontar el mito de la autonomía absoluta que promueven estos servicios digitales: "Aquí donde la gente se equivoca es pensar que es absolutamente dueña de lo que hace, de cómo lo hace, etcétera, etcétera. El dueño es la plataforma. Eso que quede muy claro. Es decir, el trabajo para mí está bien hasta cierto punto. Realmente quien manda es la plataforma".

Tasso advirtió sobre cómo la exigencia de facturación termina erosionando la vida privada del creador: "El problema de OnlyFans es que si realmente te quieres dedicar a esto, si realmente quieres generar contenido y tener cada vez más seguidores, llega un momento, ya no es el contenido que vendes, es tu identidad".

La filtración de contenidos y la falta de derecho al olvido

El programa puso también el foco en la vulnerabilidad de los perfiles cuando el material privado se difunde sin control por la red, un fenómeno que imposibilita pasar página con el paso de los años.

"A mí eso me parece durísimo, que tú hayas hecho un contenido para una plataforma con suscriptores y al final, que creo que es bastante fácil, ese contenido se fuga y aparece por todas partes y oye, tú no tienes derecho al olvido y a lo mejor cumples años o te dedicas a otra cosa o conoces a otra gente y te lo vuelven a sacar, a mí esto me parece durísimo", concluía Cristina Pardo en el plató de La Mesa.