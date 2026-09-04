El juez Villegas, sobre la investigación a Pedro Sánchez: "Todo lo demás es ganas de que la política contamine a la Justicia"

Susanna Griso plantea qué ocurriría si finalmente Pedro Sánchez fuera investigado por un delito de traición y si, en ese caso, sería suficiente con la acusación popular de Justicia Europa. Jesús Villegas recuerda que para juzgar al presidente del Gobierno por traición existe un procedimiento específico establecido en la Constitución. "Requiere de una iniciativa parlamentaria, de un cuarto de los diputados y de una aprobación con una mayoría reforzada", explica. En ese supuesto, señala, la iniciativa partiría del Parlamento y no de los jueces. Además, conforme a la jurisprudencia, no habría acusación popular.

Sin embargo, Villegas insiste en que ese es solo uno de los escenarios posibles y que no debe confundirse con otras eventuales responsabilidades penales que puedan derivarse de la investigación.

El papel del Gobierno de Ceuta

El juez apunta que, si se investigaran otros delitos, podría ser necesaria la personación del Gobierno de Ceuta como acusación particular: "Ahora puede haber responsabilidad criminal por otros delitos, que son los que están investigando, y ahí sí que podría tener que haber la acusación particular, o sea, la personación del Gobierno de Ceuta", señala. Pero Villegas quiere ir más allá de la cuestión estrictamente técnica y pone el foco en el funcionamiento de la Fiscalía.

"Los fiscales deberían ser tan independientes como los jueces"

El jurista critica la estructura jerárquica de la Fiscalía y alerta de las consecuencias que, a su juicio, puede tener sustituir a un fiscal que está al frente de una investigación: "La Fiscalía tiene una estructura militarizada, con una obediencia jerárquica", sostiene Villegas. En su opinión, que un fiscal pueda ser apartado de un caso y reemplazado por otro "de sentido político" deja a los ciudadanos en una situación de indefensión. Por eso reclama una mayor independencia del Ministerio Fiscal: "Los fiscales deberían ser tan independientes como los jueces".

Villegas considera que cualquier interferencia política en este ámbito supone un riesgo para la Justicia y concluye: "Todo lo demás es ganas de que la política contamine a la Justicia".

Ahora la clave está en cómo evolucione la investigación y en qué responsabilidades puedan determinarse a medida que avance el procedimiento. Un proceso que mantiene abierto el debate sobre el papel que deben desempeñar las distintas partes personadas y sobre quién tendrá finalmente capacidad para ejercer la acusación.

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