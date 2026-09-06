Salen al encierro de los toros con sombrilla y silla de playa: "Corrimos un poquitín de riesgo, pero es lo nuestro"

Francisco y Carlos, dos hombres de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), se han hecho virales por sus ocurrencias. Esta vez, han optado por sacar su silla de playa y su sombrilla... ¡para ir a ver el encierro de los toros!

"Uno piensa y el otro actúa", afirman, entre risas. Ambos se echaron a la calle y vieron pasar al toro con total tranquilidad: "Siempre intentamos divertirnos".

Pese a que muchos han criticado la temeridad de su hazaña, ellos mismos han confesado que son amantes de la adrenalina. "Corrimos un poquitín de riesgo... pero es lo nuestro", advierten. ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!

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