Hattuç recuerda a Halis y se rompe al hablar de su gran amor: “Nunca ha abandonado mi corazón”

“Yo soy la esposa de Halis Korhan”, ha dicho mientras echaba la vista atrás. “Mi destino y el del abuelo Halis se cruzaron hace mucho tiempo y nunca ha abandonado mi corazón”. En aquella época eran muy jóvenes y estaban enamorados, pero la vida les llevó por caminos diferentes y no pudieron estar juntos hasta muchos años después.

Una historia que tampoco ha estado libre de momentos difíciles y que Kazim ha recordado con humor. “Es obvio, tu amor era tan intenso que enterrabas a la gente en pozos de cal viva”, ha bromeado al recordar aquellos años en los que Mezide se interpuso en su camino.

Todo empezó en una pequeña tienda de Antep a la que Hattuç iba a comprar chocolates. Halis se quedó prendado de ella al verla entrar con un vestido verde. Aquella misma noche le mandó una caja de bombones a través de unos niños del barrio, pero después no apareció para verla. Hattuç estuvo esperando durante tres meses a que regresara y ni siquiera se atrevió a comerse los bombones, por si Halis volvía y no podía ofrecerle ninguno.

Por cosas del destino, Halis se casó y rehízo su vida, pero nunca la olvidó. Sin embargo, cuando Ferit y Seyran se casaron, sus caminos volvieron a cruzarse. Hattuç también ha recordado el momento en el que llegó por primera vez a la mansión. Halis se puso “rojo como un tomate” al verla y ella pensó que estaba enfadado. Sin embargo, pronto descubrió la verdadera razón: “El corazón le latía con fuerza”.

Después de más de cuarenta años separados, Hattuç y Halis consiguieron por fin casarse. Todo el tiempo que habían pasado alejados no consiguió borrar lo que sentían y, cuando tuvieron una segunda oportunidad, decidieron vivir el amor que no habían podido disfrutar de jóvenes.

Su historia ha sido una de las más bonitas de Una nueva vida. No han tenido una vida fácil ni han podido estar juntos cuando más lo deseaban, pero el destino terminó dándoles una oportunidad. Y ahora, mientras la serie se acerca a su gran final, tía Hattuç ha recordado a Halis y todo lo que han vivido juntos antes de despedirse de esta historia que también nos ha regalado uno de sus amores más especiales.

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