Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre vuelven a coincidir 12 años después de su ruptura: así es su relación ahora

Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre han vuelto a coincidir más de una década después de poner fin a su relación. Los actores se han reencontrado estos días en Venecia en el marco del Festival de Cine, donde ambos han participado en diferentes actos vinculados a Armani, coincidiendo con numerosas estrellas internacionales de la talla de Sydney Sweeney, Jonathan Bailey o Vittoria Ceretti.

Esta reunión no ha pasado desapercibida ya que la actriz, de hecho, ha compartido en sus redes sociales un divertido selfie junto al intérprete, dejando constancia de la complicidad que mantienen actualmente.

Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre | Instagram @blanca_suarez

Aunque han pasado 12 años desde que terminaron su romance, las palabras que ambos han dedicado al otro con el paso del tiempo han dejado claro el tipo de relación que mantienen.

Por ejemplo, Miguel Ángel Silvestre en 2021 declaró a ¡HOLA! que siempre había sentido "muchísima admiración" por Blanca y destacó especialmente su elegancia: "Siempre que la veo, la noto tan sencilla y elegante. Es como esas actrices tipo Audrey Hepburn, que con esos ojos y esa presencia lo tiene todo hecho".

"Somos muy buenos amigos", afirmó en aquel entonces el actor.

Por su parte, la actriz ya había hablado de Silvestre poco después de su ruptura. En 2014, cuando le preguntaron en Europa Press por él tras confirmar el final de su relación, Blanca aseguró que "Miguel Ángel está en mi vida y lo va a estar siempre".

La relación entre ambos comenzó a finales de 2011, después de que coincidieran en el rodaje de The Pelayos, convirtiéndose en una de las más comentadas del panorama cinematográfico español.

A pesar de la atención mediática, ambos intentaron mantener su relación lejos de los focos y fueron especialmente discretos a la hora de hablar de su vida sentimental hasta su ruptura en 2014.

Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre en 2013 | Gtres

Desde entonces, Blanca Suárez mantuvo algunas romances antes de comenzar su relación con Javier Rey, con quien continúa actualmente.

Mientras que Miguel Ángel Silvestre ha estado con la empresaria Rebeca Toribio, con quien terminó su relación en 2025.