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¡Enhorabuena!

Laura Moure da a luz a su bebé Zoe y comparte la foto más esperada: “Mi nueva realidad”

La copresentadora de La ruleta de la suerte ha subido la primera foto con su bebé, que ha nacido el pasado 2 de septiembre. ¡Crece la familia de La ruleta!

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Julián López
Julián López
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Después de todo el verano expectantes, por fin ha llegado la noticia que todos queríamos escuchar. ¡Laura Moure ha dado a luz a su primera hija!

La familia de La ruleta de la suerte crece con la llegada de la pequeña Zoe, la hija de Laura Moure y su marido Kiko Chica, con quien se casó el 10 de abril de 2025. Ahora, casi un año y medio después, ha nacido Zoe, a quien Laura nos ha presentado con una historia de Instagram.

Laura Moure y Zoe, su bebé
Laura Moure y Zoe, su bebé | @laumou

En vísperas del inminente estreno de la nueva temporada de La ruleta de la suerte noche, Laura Moure ha compartido “su nueva realidad” tras el nacimiento de su hija el pasado 2 de septiembre, un broche de oro para un final de verano en el que esperábamos con mucho amor su llegada. ¡Enhorabuena, familia!

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