VÍDEO: Brutal choque entre un tren y un camión en Gdańsk, Polonia

En las imágenes que acompañan esta noticia es posible ver el brutal choque entre un tren y un camión en Polonia. En concreto, según precisa 'tvazteca', ha ocurrido en la ciudad de Gdańsk, al norte del país. Parte del camión queda reducido a escombros y el tren, con pasajeros en su interior, se ve obligado a detener el rumbo. A pesar de la virulencia del impacto, solo hay cuatro heridos leves: el conductor del camión, el maquinista y dos pasajeros.

Una cámara de seguridad registró el accidente. Las barreras del paso a nivel se habrían cerrado antes de tiempo, de manera que el camión quedó atrapado y terminó siendo embestido. Ahora, se investiga si fallaron los sistemas de seguridad.

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