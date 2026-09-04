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Muere Isabelle Sava, joven promesa del taekwondo de 19 años, mientras dormía

La joven británica, plata mundial en 2022, soñaba con representar a Gran Bretaña en unos Juegos Olímpicos.

La taekwondista Isabelle Sava

La taekwondista Isabelle Sava IG @trenictkd

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

El mundo del taekwondo está de luto por la muerte de Isabelle Sava, una joven deportista británica de solo 19 años que falleció el pasado 17 de agosto después de sufrir un paro cardíaco mientras dormía.

La noticia ha adquirido una mayor repercusión durante las últimas semanas y ha provocado numerosas muestras de cariño hacia la familia de una deportista que ya había conseguido importantes resultados internacionales pese a su juventud.

Sava fue medalla de plata en el Campeonato Mundial de Taekwondo de 2022 y tenía entre sus grandes objetivos deportivos llegar algún día a representar a Gran Bretaña en unos Juegos Olímpicos.

Los servicios de emergencia intentaron reanimarla

Una amiga de la familia ha impulsado una campaña de recaudación de fondos para ayudar con los gastos derivados del fallecimiento y el funeral de la joven.

Según explicó, los servicios de emergencia se desplazaron hasta el domicilio después de lo sucedido e intentaron reanimar a Isabelle, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

Su fallecimiento ha supuesto un duro golpe para familiares, amigos y compañeros de una joven que había dedicado buena parte de su vida al taekwondo.

La emotiva despedida de su academia

Trenic TKD, la academia en la que entrenaba Isabelle Sava, publicó un comunicado para despedir a la deportista y trasladar sus condolencias a su entorno: "Con profunda tristeza y el corazón afligido, compartimos la devastadora noticia del fallecimiento de Isabelle Sava".

El centro quiso recordar especialmente a la persona que había detrás de sus éxitos deportivos y la huella que dejó entre quienes compartieron entrenamientos y competiciones con ella.

"Más allá de sus notables logros en el tatami, fue un verdadero placer enseñar a Isabelle, entrenar con ella y conocerla. Todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla en la comunidad del Taekwon-Do la echarán profundamente de menos. Nuestros pensamientos, amor y oraciones más sinceros acompañan a su familia y amigos en estos momentos tan dolorosos", explicó.

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