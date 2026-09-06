¿Quiénes serán los siguientes? El exclusivo club de los Platinos e Infinity de El Hormiguero busca nuevos miembros

No falta nada para que se estrene la nueva temporada de El Hormiguero y el programa prepara su plató para recibir a grandes estrellas y, de paso, entregar sus galardones más codiciados. Quienes alcanzan 10 visitas entran al Club Platino con su tarjeta y taza de plata, mientras que los veteranos con 20 entrevistas logran el estatus Infinity, premiado con detalles dorados y un reloj exclusivo.

El listón se quedó muy alto el pasado curso tras el ingreso de Antonio Resines y Pablo Chiapella en la categoría Platino. Por su parte, Pablo Alborán y Javier Cámara hicieron historia al alcanzar la barrera de los 20 programas, consolidando su estatus dorado junto a Pablo Motos.

Con la vuelta del formato a la pantalla, la gran incógnita es saber qué rostros conocidos están a punto de romper récords esta temporada. Varios invitados habituales se encuentran a solo una o dos visitas de conseguir su codiciada tarjeta en directo.

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