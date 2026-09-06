Los Morancos: “No nos ha hecho mucha gracia rodar nuestra muerte, da cosita”

Los Morancos han sido envenenados durante Una fiesta de muerte en la estación de Canfranc.

Primero fue César Cadaval quien apareció en las vías con una marca en el cuello y después su hermano Jorge ha caído desplomado durante los interrogatorios.

Sobre si les ha gustado rodar la escena, César lo tiene claro, “a mí no me ha hecho mucha gracia” ha confesado el humorista.

Jorge ha dicho que “a mí también me ha dado cosita” al grabar la secuencia de su asesinato.

Lo que tienen claro Los Morancos es que ha sido una muerte sin dolor al tratarse de veneno y han asegurado que “el asesino sabe cargarse a la gente” sobre la forma en la que ha terminado con sus vidas.

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