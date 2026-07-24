Cuca Gamarra cree que Zapatero "nos toma por tontos" en sus explicaciones: "Es una gran estafa para los españoles"

El Partido Socialista es el actual foco de los españoles por todas las tramas en las que se encuentra envuelto. Más recientemente, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, concedió ayer una entrevista al programa Mañaneros 360 de RTVE. En ella, se abordaron temas polémicos como su presunta colaboración en el rescate de la aerolínea Plus Ultra o la procedencia de las joyas incautadas. Además, los continuos incendios que azotan la Península Ibérica por todos los puntos cardinales, también abren debate sobre las competencias del actual Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

Cuca Gamarra, abogada y actual vicesecretaria general del Partido Popular, nos ha atendido esta mañana en Espejo Público, muy crítica con la figura tanto del presidente actual como la del que le precedió en la anterior legislatura del PSOE. Con respecto a la situación actual que está viviendo España a raíz de los incendios, la política menciona que "la colaboración entre partidos la pudimos ver la semana pasada sin ningún tipo de problema y eso demuestra que es posible, pero hace falta esa disposición". Además, hace hincapié en que no se llegaría a estas situaciones tan extremas si el Estado pusiera más medios y gozara de mayores competencias para controlar todo. "Más medios, más coordinación y más capacidades", demanda la política.

Por otro lado, denuncia la posición de Pedro Sánchez, que lleva años hablando de un supuesto "pacto de Estado", sin llegar a producirse ninguno. "El año pasado también lo dijo y la comparecencia de la vicepresidenta no se ha llegado ni a producir. Esa solicitud de comparecencia incluso la retiró", recuerda Gamarra.

"Ayer Zapatero nos mintió descaradamente"

En cuanto al tema más caldeante de la actualidad española, Cuca Gamarra está convencida de que el expresidente Zapatero no fue sincero durante su entrevista de ayer en Televisión Española. "Tiene derecho a mentir y yo creo que es lo que hizo ayer, pero los españoles tenemos derecho a que nos digan la verdad y que no nos tomen por tontos ni nos tomen el pelo", expone. Y recuerda que se trata de un tema más serio de lo que parece: "Zapatero está investigado por un numero importante de delitos: blanqueo de capitales, trafico de influencias, contrabando, delitos contra la hacienda publica...".

La secretaría del PP hace referencia a las joyas, que según dice, Zapatero se refería a ellas como si hubieran aparecido por arte de magia, lo que demuestra que "nos estaba tomando por tontos". "Cuando alguien no puede dar una respuesta razonable y una explicación lógica a algo es porque no la tiene y porque no responde a algo lícito", asegura.

"La cuenta atrás ya ha comenzado para una reconstrucción nacional"

En esta línea, Gamarra sostiene que la entrevista concedida por José Luis Rodríguez Zapatero no fue una iniciativa personal, sino que responde, a su juicio, a una estrategia del propio PSOE. "Ayer confirmó que mantiene conversaciones con Pedro Sánchez. Está claro que no es algo aislado del señor Zapatero, pues la corrupción que le rodea forma parte de todo un ecosistema que tenemos en nuestro país", afirma.

La dirigente popular añade que "un tráfico de influencias necesita alguien sobre quien influir" y asegura que, en este caso, "influyeron sobre el actual Gobierno, el de Pedro Sánchez". Asimismo, insiste en que "el rescate de Plus Ultra nunca debió producirse" y considera que "lo más grave de todo esto es que se ha establecido tráfico de influencias sobre el Gobierno de España y los recursos públicos no se han destinado a las necesidades de los españoles".

Para concluir, la secretaria general del PP eleva el tono de sus críticas contra el Ejecutivo y reclama un cambio político. "Para mí lo más grave es que tenemos un Gobierno rodeado por la corrupción. Si Pedro Sánchez fuera un presidente que respetara las instituciones de su país, ya habría convocado elecciones", sostiene. En su opinión, el jefe del Ejecutivo "no tiene respaldo parlamentario, no gobierna, resiste", por lo que considera que "la cuenta atrás ya ha comenzado para una reconstrucción nacional". Gamarra defiende que España "necesita un Gobierno limpio, que esté para servir a los españoles" y asegura que "hay otra política posible; España tiene políticos decentes que estamos para servir. Eso no es un relevo, es una reconstrucción para centrarnos en los problemas reales de los españoles".

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