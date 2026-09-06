David de Jorge: “Me mataría mi chica Eli porque lleva 20 años aguantándome”

David de Jorge lo tiene claro, “me mataría mi chica Eli que tiene que tener el tímpano taladrado” ha dicho el cocinero. Isabel Forner querría ser asesinada por alguien desconocido y Jorge Sanz cree que hubiese acabado con su vida algún productor por llegar tarde.

Susi Caramelo ha explicado que se merecía ser asesinada por la peluquera de Una fiesta de muerte, “primero la he pedido ondas y no me gustaban, luego me lo ha alisado y al final he terminado con una coleta” ha afirmado la humorista.

Carlos Baute cree que moriría en el campo mientras pasea con sus perros e Isabel Forner ha pedido morir en un sitio romántico.

Descubre las diversas teorías de los protagonistas de Una fiesta de muerte.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas