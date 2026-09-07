Declara este lunes ante el juez Calama el expresidente de Plus Ultra que señaló a Zapatero, Julio Martínez Sola

La causa contra José Luis Rodríguez Zapatero se reanuda este lunes en la Audiencia Nacional, en la que está citado a declarar como investigado el expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, quien señaló en un escrito al expresidente del Gobierno y su "pretensión de cobrar" por mediar para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea.

El juez José Luis Calama citó al empresario tras el escrito que envió involucrando a Zapatero en las gestiones para obtener el préstamo público de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021, al igual que hizo el exdirector general de Plus Ultra, Roberto Roselli, citado mañana, martes.

Zapatero y la presunta comisión del 1% del préstamo

Los directivos, que renunciaron a sus cargos en Plus Ultra al ser citados a declarar, siguieron la línea marcada por el presunto "testaferro" de Zapatero, su amigo Julio Martínez Martínez, propietario de las empresas a través de las que, según estos investigados, se habría adjudicado una comisión del 1% del préstamo, es decir, una presunta mordida de 530.000 euros.

Martínez Sola se refirió a un contrato suscrito con una empresa de Julio Martínez Martínez, Idella Consulenza, en el que se asumía el pago de "elevadas cantidades de dinero (el 1 %)" por las labores de "acompañamiento" en el préstamo para la aerolínea.

También indicó en su escrito, que ahora podrá confirmar ante el juez que el 30 de abril de 2020 recibió una llamada de Zapatero a través de un número oculto, con una duración de diez minutos y en la que comunicó al expresidente del Gobierno "la difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO" de la aerolínea.

Con la de Julio Martínez Sola, Calama regresa al caso Plus Ultra, en el que investiga a Zapatero por presuntamente liderar una red de influencias en favor de Plus Ultra y de otras empresas, mientras mantiene abierta una pieza separada por las joyas halladas en su despacho valoradas en 1,3 millones de euros.

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